▲樂天金鷲名將銀次（右）、岡島豪郎（左）來台擔任樂天桃猿客座教練，今日與桃猿小將體驗台式烤肉。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿春訓全力備戰新球季，並宣告今年與東北樂天金鷲的合作關係全面深化，展現球團連霸企圖心！首波特別邀請東北樂天金鷲傳奇球星、現任球團大使銀次與岡島豪郎助陣，投入為期三天的春訓指導，訓練內容每一個練習都是比賽的一部分作為核心，從熱身邏輯、傳接球品質等基礎動作建立，進一步延伸至守備站位調整、跑壘時機選擇，以及打擊時是否推進壘包等實戰情境的臨場判斷，透過球場即席講座與場邊近身指導，帶領選手在練習過程中反覆思考不同出局數、壘包狀況與比分條件下的最佳決策。銀次與岡島豪郎更特別傳授「金鷲DNA」的職棒心法，協助選手建立更成熟的比賽視野與職業層級的思考模式，落實「做伙」的台日樂天交流願景。經過這三天的訓練，毛英傑分享：「接受銀次/岡島大使的指導後，發現還有很多比賽場上的節奏需要注意，才能做出正確的判斷，這次的交流訓練有幫助自己更清楚需要加強的面向。」岡島豪郎在訓練後，也分享了對台灣選手的觀察與印象。他表示：「這幾天看到了很多有潛能的年輕球員，只要給他們一個機會，應該就能發光發亮的。希望我跟銀次的話能夠在今後他們的職業生涯有用處。」為感謝銀次與岡島豪郎此次跨海前來指導，球團特別在訓練最後一天安排BBQ烤肉聚餐，讓兩位大使親自體驗深具台灣感性的飲食與人情文化，也重現去年球隊奪冠的熱血氛圍。銀次也感性的分享：「我們從第一天開始就跟台灣的球員和教練們從早到晚，從訓練到聚餐都在一起，讓自己想起球員時期，也常主動留下來陪年輕球員加練或是一起吃飯、聊天，來讓團隊感情與士氣更好。真的很高興能夠這次在台灣這個跟日本不一樣的土地上分享棒球的精神，也很幸運能夠與這些很有潛力的選手們有深入接觸的機會。」未來台日雙方將致力於經驗與技術的共享，並預計規劃邀請東北樂天金鷲教練來台擔任客座教練，持續拓展合作面向與層級。樂天桃猿球團表示，透過日職不同的球風與訓練觀念，期許打造出具備國際視野、高度競爭力的球隊，全面提升團隊整體實力邁向二連霸。