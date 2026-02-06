我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，與台灣隊同處預賽C組的南韓隊，今日公布正式 30 人名單。原本傳出可能因「側投優勢不再」而落選的 KT 巫師王牌高永表，最終順利入選國家隊。他在受訪時展現強烈鬥志，針對去年12強賽遭台灣隊打爆的慘痛經歷，首度發聲表示希望能再次對決台灣隊，一雪前恥。回顧2024年世界棒球12強賽，高永表在對陣台灣隊的關鍵首戰中先發，僅投 2局就遭陳晨威與陳傑憲連續轟炸，狂失6分種下敗因，最終導致南韓隊止步小組賽。根據韓媒《OSEN》報導，高永表對此依然耿耿於懷：「我在上屆12強的關鍵表現很糟，對隊友們深感愧疚，那次經歷讓我反省很多。」現年34歲的他深知職業生涯已步入後段，感性表示：「由於這次WBC可能是我最後一次參加國際賽，我希望能不留遺憾、盡全力做自己所能的事情。」談到本屆預賽最想交手的對象，高永表毫不猶豫地指名台灣隊。他語氣堅定地指出：「如果問我想投哪一場，我一定會說是對台灣隊的比賽。當然不一定能如願，但台灣隊是我最想擊敗的球隊。」對於過去的失敗，高永表並未逃避，反而展現極大的求勝心：「我有信心如果再對上一次可以贏球，如果再失敗，我也會接受。這就是為何我想再對決台灣隊的原因。」這番話不僅展現了他作為南韓資深王牌的尊嚴，也為即將到來的「台韓大戰」增添了濃厚的火藥味。南韓隊本次同組對手包括日本、台灣、澳洲及捷克。高永表分析，想要晉級複賽並前往美國，首戰對上捷克至關重要，必須先拿勝場穩定軍心。「12強賽時，台灣隊首戰擊敗我們、掌握氣勢，最後奪冠。希望我們這次也能先贏首戰，再好好面對日本，接著依序擊敗台灣與澳洲，前進美國。」高永表表示，南韓隊已吸取 12強的教訓，將以更嚴謹的態度面對每一場對手，目標是帶領南韓棒球重返世界強權之林。