我是廣告 請繼續往下閱讀

▲車銀優爆出逃稅200億韓元後，雖然認錯道歉，但廠商仍不買單陸續切割下架代言。（圖／Facebook@fantagio group）

韓國男團ASTRO成員車銀優近期因涉嫌逃稅重創形象，不只遭國稅局追徵高達200億韓元（約台幣5億元）稅款外，商業代言也接連遭切割，就連電信大廠LG U+也於今（6）日正式結束代言合約。除此之外，車銀優還被發現名下涉嫌逃稅的公司註冊地址，竟與父母在江華島經營的鰻魚店相同，被外界痛批「知法犯法」。車銀優爆出逃稅後，不斷遭到多個代言廠商切割，今日又傳出被LG U+結束代言合約。除此之外，有韓媒報導，車銀優涉嫌逃稅的一人法人公司註冊地址，竟是父母在江華島經營的鰻魚店，但疑似受到牽連後，目前已默默關閉。據悉，雖然車銀優逃稅方式在演藝圈很常見，但法律界人士指出，若公司無實質經營內容僅為避稅，即屬遊走法律邊緣。目前正在服役的車銀優，雖然透過IG發文道歉試圖止血，但因涉及設立空殼公司且與父母店面地址重疊，輿論難以平息，導致過往優良形象瞬間暴跌。車銀優逃稅爭議爆發後，遭到廣告商切割，截至目前已有多家品牌選擇與其保持距離，除了今日傳出的LG U+外，包括SSG.com、Abib、新韓銀行、Marithé François Girbaud，以及教育品牌大成MyMAC等，相關代言宣傳影片與貼文已陸續下架或轉為非公開狀態；就連車銀優擔任國防部YouTube頻道「KFN Plus」節目《那一天的軍隊故事》的說書人，也在逃稅疑雲擴大後，國防部將他出演的4集節目全數下架，顯示事件影響層面已擴及公部門。根據國稅廳說法，車銀優被認定是透過母親名下設立的法人公司，簽署演藝活動支援相關合約，將原本屬於個人的演藝收入轉入法人帳下。稅務單位判定該公司「缺乏實體營運內容」，屬於紙上公司，主要目的在於規避最高可達45%的個人所得稅率，改以稅率相對較低的法人稅課徵，因此構成逃稅疑慮，涉案金額高達200億韓元。事件曝光後，車銀優於1月26日透過社群上傳道歉聲明，坦言因自身相關事件讓大眾感到憂心與失望，對此深感抱歉，並表示會藉此機會反省自己身為韓國國民，在履行納稅義務上的態度是否足夠嚴謹，他也強調，將虛心接受相關結果並承擔責任，同時，車銀優也澄清外界對其兵役的揣測，指出去年入伍是因依法已無法再延後，與稅務調查無關。