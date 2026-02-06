我是廣告 請繼續往下閱讀

▲即將迎來農曆年，李雅英也希望他們能像其他孩子一樣領到「紅包」並感受到幸福。（圖／翻攝李雅英Threads@yyyoungggggg）

韓籍啦啦隊女神李雅英在生日前夕捐款29萬給兒福聯盟，然而因「剴剴案」牽扯兒福聯盟，她的善舉也引來爭議，女星郁方更發文表示：「不要亂捐錢。」對此，今（6）日稍早李雅英親上火線回應，表示自己是希望能傳遞溫暖，盼外界不要誤解其真心，未來也將永不停止公益腳步。對於公益行動引發不同的聲音，李雅英表示公司在選擇捐贈單位時雖然進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議。李雅英說明捐款的動機與立場，盼初心能被理解，表示去年9月，隨富邦悍將球團前往花蓮探訪少棒隊的孩子們，與孩子們互動後，被他們的純真所感動，因此決心要持續回饋台灣社會，並希望能對孩子們有更多的幫助。即將迎來農曆年，李雅英也希望他們能像其他孩子一樣領到「紅包」並感受到幸福。對她而言這僅僅是希望能將溫暖傳遞出去，「公益初心不變，未來承諾加強背景審慎評估，永不停止的公益腳步」，是雅英與本公司的共同目標。最後，公司也誠摯地期盼李雅英的真心，能實質且完整地運用在需要幫助的孩子們身上，虛心接受社會提醒，並允諾未來將更謹慎。深知郁方以及各界提出的指正，皆是出自於對孩子們的愛護，「這些寶貴建議我們將虛心接受」。說明捐款善意初衷，虛心接受社會提醒，未來將更謹慎「李雅英守護孩子純真夢想的真心：延續從花蓮開始的愛」公益行動引不同聲音，理解社會情緒，反省資訊落差針對近期媒體報導關於藝人李雅英捐款之相關事宜，我們希望以此聲明表達藝人的初衷，期盼外界不要誤解其真心，對事件的深切遺憾與感同身受，公司在選擇捐贈單位時雖然進行了初步了解，但遺憾未能及時察覺「剴剴」案的相關爭議。透過此次事件得知相關訊息後，雅英與本公司皆對台灣社會所經歷的傷痛感到非常悲傷與不忍，並致上最深的慰問與歉意。我們深知郁方姐以及各界提出的指正，皆是出自於對孩子們的愛護，這些寶貴建議我們將虛心接受，未來在選擇合作機構時也將更加審慎考量。說明捐款的背景與立場，盼初心能被理解捐助的起點：源自「與花蓮孩子們的約定」 藝人李雅英於去年 9 月，隨富邦悍將（Fubon Guardians）球團前往花蓮太巴塱國小及光復國小，親自探訪少棒隊的孩子們。 當時，雅英自費準備了文具組，並逐一親手用繁體字寫下「加油」、「你是最棒的」等鼓勵的話語送給孩子。那次與孩子們互動所感受到的純真與感動，讓她下定決心要在台灣持續實踐對社會的回饋與分享，並希望能為孩子們有更多的幫助。年節將至，希望能帶給偏鄉孩子們紅包傳遞溫暖紅包捐款的純粹目的，為了迎接藝人李雅英即將到來的 2 月 9 日生日，本次捐款29萬的唯一初衷是希望讓台灣偏鄉的孩子們在農曆新年期間，也能像其他孩子一樣領到「紅包」並感受到幸福。對於雅英而言，這僅僅是出自於希望能將溫暖傳遞給領不到紅包的孩子，純粹是一份希望與孩子們真心的善舉。公益初心不變，未來承諾加強背景審慎評估永不停止的公益腳步，是雅英與本公司的共同目標，雅英與本公司對孩子們的奉獻與愛心絕不會因此停下。為了守護當時在花蓮許下「下次一定會再來」的約定，我們未來將持續尋找最需要幫助的地方，以正確的方式確保這份愛能精準傳遞。最後，本公司誠摯地期盼藝人李雅英的真心，能實質且完整地運用在需要幫助的孩子們身上，此次因資訊落差而引發的社會大眾爭議，在此表示最深的歉意，未來將會更加審慎評估受贈單位並一同關注社會議題，謝謝大家的關心。