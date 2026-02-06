韓籍啦啦隊女神李多慧來台4年，深受許多廠商青睞，成為廣告寵兒，去年她和台灣機車品牌光陽KYMCO首次合作，代言的車款賣出近5000台，李多慧得知後開心表示：「非常感謝台灣的粉絲支持！」年前，李多慧也宣布續約好消息，成為2款新車代言人，她也自豪說：「我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
李多慧宣布續約　代言機車狂賣近5000台

李多慧在過年前，宣布與光陽KYMCO再次合作，去年她代言的車款賣出近5000台，也帶動廠商一整年賣出高達三萬台以上的好成績。李多慧得知後表示：「非常感謝台灣的粉絲支持。」

▲李多慧（如圖）為了代言機車，特別回韓國考駕照，更曾經花了5天4夜騎機車環島。（圖／KYMCO光陽提供）
▲李多慧（如圖）為了代言機車，特別回韓國考駕照，更曾經花了5天4夜騎機車環島。（圖／KYMCO光陽提供）
李多慧花5天4夜騎車環島　自豪：技術很好

當初她為了代言機車，特別回韓國考駕照，更曾經花了5天4夜騎機車環島，李多慧對自己的騎車技術也很有信心，表示：「在台灣騎車非常方便，台灣有很多有名的小吃，我很喜歡騎車到各地去尋找各種美食和景點，我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道。」

另外，李多慧還分享自己選摩托車的時候，第一件重要的事就是顏色，「因為女生就是重視顏值，喜歡漂亮」。拍攝廣告當天，李多慧騎上新車，雖然天氣有點冷，但她直呼：「我超級開心！」

看更多李多慧新聞：

獨／李多慧遭指難搞、價碼高！爆上半年活動減少　公司684字打臉

Ella砸重金買下版權！S.H.E的歌有多紅？i-dle、李多慧都曾翻唱過

嘲諷李多慧挨轟！呱吉心疼林妍霏遭網暴：這才是霸凌　粉絲戰翻

相關新聞

柯震東告白理想型是李多慧！被大讚這1點羞爆　粉紅泡泡現場好閃

李多慧宣布將離台、新年計劃曝光！談韓啦啦隊女神：人生自己選擇

李多慧遭林妍霏醜化延燒！曝她私下真實面　高EQ反擊：還是做自己

李多慧同款升溫外套超熱賣！店長教清洗：拉好拉鍊、在家機洗即可