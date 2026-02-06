我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（如圖）為了代言機車，特別回韓國考駕照，更曾經花了5天4夜騎機車環島。（圖／KYMCO光陽提供）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台4年，深受許多廠商青睞，成為廣告寵兒，去年她和台灣機車品牌光陽KYMCO首次合作，代言的車款賣出近5000台，李多慧得知後開心表示：「非常感謝台灣的粉絲支持！」年前，李多慧也宣布續約好消息，成為2款新車代言人，她也自豪說：「我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道！」李多慧在過年前，宣布與光陽KYMCO再次合作，去年她代言的車款賣出近5000台，也帶動廠商一整年賣出高達三萬台以上的好成績。李多慧得知後表示：「非常感謝台灣的粉絲支持。」當初她為了代言機車，特別回韓國考駕照，更曾經花了5天4夜騎機車環島，李多慧對自己的騎車技術也很有信心，表示：「在台灣騎車非常方便，台灣有很多有名的小吃，我很喜歡騎車到各地去尋找各種美食和景點，我騎車技術很好，有機會讓我載載看就知道。」另外，李多慧還分享自己選摩托車的時候，第一件重要的事就是顏色，「因為女生就是重視顏值，喜歡漂亮」。拍攝廣告當天，李多慧騎上新車，雖然天氣有點冷，但她直呼：「我超級開心！」