金州勇士在2026年交易大限前夕正式揮別潛力鋒線庫明加（Jonathan Kuminga），將他送往亞特蘭大老鷹換取明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。對於這名共事5年的年輕新星轉隊，勇士老將格林（Draymond Green）在今（6）日賽後感性發聲，坦言在勇士這支爭冠球隊中，「不允許犯錯」的壓力確實壓制了年輕球員的成長。談到庫明加的離去，格林語氣中充滿了不捨與祝福。他表示，作為老大哥，最希望庫明加帶走的是在勇士學到的「職業球員態度」。格林坦言：「我希望他在這裡學到了正確的道路。對於年輕球員來說，想在贏球文化中生存一直很棘手，因為你必須透過犯錯來學習，但在爭冠團隊中，你往往得不到那樣的自由。」格林進一步分析，庫明加現在的技術已比兩、三年前成熟許多，不再犯下初入聯盟時的低級錯誤，但仍需要更多空間讓天賦自然發展，尤其是對運動能力極為頂尖的庫明加來說。格林說：「我希望他去那裡（老鷹）能珍惜這個機會。在那裡他會獲得更多空間，成為我們都認為他能成為的那種球員。」勇士主帥科爾（Steve Kerr）也在今日賽前坦承執教庫明加的難處。他直言，庫明加加入時勇士正處於衝擊冠軍的頂峰，教練團難以提供足夠的「容錯率」供他累積經驗。科爾表示：「他需要空間去犯錯、去理解 NBA，但在當時的勇士，不被允許犯錯的滋味讓他很難熬。要同時兼顧奪冠與培養新秀，這真的非常棘手，這純粹是契合度的問題。」科爾也強調，這項異動絕非針對個人，並讚許庫明加在休息室非常受歡迎，只是球隊目前的發展階段與年輕球員的需求存在巨大落差，最終才導致雙方分道揚鑣。根據資深記者史雷特（Anthony Slater）分析，這筆交易意味著勇士追求「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的計畫暫時告一段落。由於庫明加原本是談判桌上的核心籌碼，在引進字母哥可能性降低後，勇士果斷轉向，引進能護框、能投射的波爾辛吉斯，力求在柯瑞（Stephen Curry）最後的巔峰期一拚。而對於庫明加而言，亞特蘭大老鷹或許是更好的歸宿。在送走崔楊（Trae Young）後，老鷹體系正走向年輕化與大型化，庫明加將與強森（Jalen Johnson）等新星組成恐怖的鋒線群。在更寬容的發展環境下，這位曾在季後賽單場轟出24分的暴力前鋒，有望獲得真正的「解放」。