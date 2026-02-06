我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前富邦悍將洋投銳歐去年因手肘韌帶撕裂傷球季報銷，經過休養復健後，再度入選經典賽哥倫比亞國家隊。（圖／富邦悍將提供）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）各國30人正式名單今（6）日亮牌，台灣球迷在關注中華隊名單之餘，也驚喜發現許多熟悉的身影散見於世界各強權隊伍中。這些曾在中華職棒（CPBL）打拚的「老朋友」洋將，不僅再次代表母國出征，甚至有「星二代」接棒上陣，成為本屆賽事的一大看點。在各國名單中，最令球迷感心莫過於曾效力味全龍與富邦悍將的左投銳歐（Rio Gomez）。銳歐去年在經典賽資格賽受訪時，曾主動為台灣「正名」，強調自己效力的聯盟是台灣而非中國，這份情感連結讓他深受台灣球迷喜愛。即便去年因傷離台，他今年仍挺過復健，連2屆入選哥倫比亞國家隊，展現堅韌的生命力。同樣再次披上國家隊戰袍的，還有前中信兄弟奪冠功臣泰樂（Tyler Viza）與奧特羅（Andy Otero）。泰樂再度代表英國隊征戰，將在B組硬碰美國等強敵；奧特羅則持續穩坐巴拿馬隊投手群，這支中美洲勁旅上屆曾重創台灣隊，本屆依舊是不可小覷的「攪局者」。此外，巴西隊的名單更是充滿驚喜與傳承。年僅17歲的投手小康崔拉斯（Joseph Contreras）成為本屆最年輕球員，他的父親正是前大聯盟球星、也曾效力中信兄弟並擔任客座教練的康崔拉斯。喬瑟夫繼承父親的強投基因，球速已達98英里（157.7公里），備受國際球探矚目。同隊還有高齡40歲的老將席瓦（Tiago da Silva），他在2004年曾效力誠泰Cobras，如今不僅是唯一現役的誠泰洋投，更剛在尼加拉瓜冬盟奪下投手三冠王，展現不老傳說。