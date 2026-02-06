我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tiffany（左）對鏡自拍照被發現戴著與男友卞耀漢（右）的情侶對戒。（圖／Tiffany IG@tiffanyyoungofficial、卞耀漢IG@byunyohan_official）

韓國天團少女時代成員蒂芬妮（Tiffany Young）與卞耀漢，因合作戲劇《逆貧大叔》結緣，於去年12月正式認愛並宣佈「以結婚為前提交往中」，今（6）日Tiffany的一則貼文再度掀起熱議。有眼尖粉絲發現Tiffany在私下化妝的對鏡自拍，竟藏了甜蜜亮點，被認出無名指上戴著與卞耀漢同款「情侶對戒」，公然在社群平台上低調放閃，甜蜜感情羨煞眾人。Tiffany在去年12月認愛卞耀漢後，被網友狂挖兩人交往的蛛絲馬跡，發現雙方早就戴上情侶對戒，還有多張超甜約會照。而今日Tiffany在IG上傳多張工作前的梳妝照，其中一張對鏡自拍，被發現與卞耀漢的情侶對戒，再度甜翻眾人。不過Tiffany也展現敬業態度，在之後的拍攝中，就將戒指拿掉，展現一貫的低調態度。Tiffany因與卞耀漢因合作戲劇《逆貧大叔》結緣，兩人在劇中還有火熱激吻戲，直接假戲真做，發展到現實生活。去年爆出緋聞時，傳出雙方「以結婚為前提交往」，並將在2026年結婚，火速引發熱議。卞耀漢在爆出緋聞後，率先發聲證實跟Tiffany是以結婚為前提交往，但否認媒體盛傳他們將在明年2026年秋天舉辦婚禮，公司TEAMHOPE也僅承認交往事實，「婚禮日期目前尚未有具體確定的行程」。Tiffany也親自以手寫信打破沉默，大方認愛並感謝粉絲，說與男友確實以結婚為前提交往中，但否認2026年秋天結婚，「還沒有訂下具體的行程。但如果之後有重要的決定出現，我一定會第一時間親自告訴粉絲們」。兩人大方坦承的態度，也獲得外界大量祝福。