民視八點檔《豆腐媽媽》日前爆出嚴重工安意外，37歲臨時演員蘇德揚在拍攝過程中從高台墜落，一度病危送進加護病房，事件持續延燒，氣得傅孟柏都出來替臨演發聲，讓拍戲安全成為關注焦點。香港動作戲演員鄭伊健今（6）日來台宣傳新片《百萬人推理》，被問到台港拍戲的安全防護與動作戲風險，他透露實際做法多半會找替身、在衣服裡塞東西保護自己，強調保護措施與專業分工的重要性，導演是最重要的關鍵人物，「每一部電影導演都是最大的，他必須關心演員安不安全」。
《百萬人推理》拍戲安全第一 鄭伊健分享拍動作戲的經驗
談到《百萬人推理》中的動作場面，婁峻碩透露事前規劃完善，該用安全繩就用安全繩，危險鏡頭也都有替身上場，現場保護做得很足、都很專業，「大家都滿安心的。」導演也補充，像推車的戲看起來很刺激，其實車子前後左右全都有鋼絲固定，方向、速度都有控制，視覺效果成立，但安全並沒有被忽略。當被虧「你不是也有摔」，婁峻碩立刻笑回那是剪接效果，直呼「不要再講這個，多不帥啊」。
被問到過去在香港拍動作戲的經驗，鄭伊健也直言，早期武打訓練班時代其實更危險，鋼絲滿天飛，很多保護都得靠自己想辦法，會在衣服裡塞緩衝物保護身體，「那是經驗累積來的。」他也說現在不流行高風險的鋼絲場面，但安全與否，關鍵還是在導演，「導演是最大的，他要關注每個演員會不會受傷、這個動作要小心一點 ，但是有一些導演不會，所以要看導演，這次導演安排的很好，導演謝謝」。
《豆腐媽媽》爆臨演重摔命危 傅孟柏開嗆民視
《豆腐媽媽》近期爆發工安事身，意外發生在上個月20日，37歲臨演兼替身演員蘇德揚在拍攝工地動作戲時，因劇情需要從高台跳下，卻疑似防護不足，當場重摔，造成顱內出血、顏面多處骨折，緊急送醫後一度病危入住加護病房，所幸目前已脫險，進入復健階段。家屬事後出面控訴，質疑電視台高層未第一時間到醫院關心，甚至懷疑未替身投保保險。對此，民視回應表示，事發第一時間已將人送醫，並承諾全額負擔醫療費用及傷停補貼，強調會負責到底。
事件也引發業界震動，金鐘視帝傅孟柏罕見在IG限時動態指名開嗆，轉發蘇德揚拍攝跳樓戲畫面，連發多問直指現場專業問題，包含高度是否合理、安全帽配戴不一致、替身在空中還要顧及臉不能入鏡等情況，痛批「為了成就你們，把自己安全擺第二。」他更直言「沒預算永遠不是藉口，沒錢就不要跳」，強調這類意外是「不該發生」，不是事後檢討就能帶過。
今天，蘇德揚的未婚妻Rena也召開記者會，透露2人原本今年要結婚，意外發生後一切延宕，並否認外界傳聞所謂「保險公司黑名單」說法，強調蘇德揚本身有保險，反問為何電視台沒有替替身投保，工安責任仍待釐清。
