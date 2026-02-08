我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（8）日正式宣布，與雙向合約後衛斯潘塞（Pat Spencer）簽署一份直到本賽季結束的正式NBA標準合約。斯潘塞的經紀公司已向ESPN記者Shams Charania證實此消息。這是29歲的斯潘塞連續第二個賽季在季中獲得合約轉正，他過去曾是袋棍球運動的傳奇，如今已蛻變為勇士隊輪替陣容中不可或缺的一員。根據NBA規定，雙向合約球員在例行賽僅能進入活耀名單50場。斯潘塞在日前對陣鳳凰城太陽（Phoenix Suns）的比賽中正好迎來第50場，他在該場比賽先發出戰32分鐘，轟下生涯新高的20分，帶領勇士逆轉取勝。若勇士未在今日對陣洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的賽前將其合約轉正，斯潘塞將失去參賽資格。隨著勇士在交易截止日送走庫明加（Jonathan Kuminga）、希爾德（Buddy Hield）與戴維斯（Trayce Jackson-Davis），騰出了多個名單空缺，簽下斯潘塞成為了板上釘釘的決定。總教練科爾（Steve Kerr）高度讚賞斯潘塞的進步，尤其是他的外線投射能力。斯潘塞本季場均出戰14.4分鐘，能貢獻5.8分、2.2籃板與2.9助攻。他的三分球命中率從去年的22.7%大幅提升至本季的43.1%。戰術核心： 在核心柯瑞（Stephen Curry）因膝傷缺陣期間，斯潘塞在12月曾繳出連續5場場均15.2分與5.4助攻的數據，被隊友冠以「那傢伙（Motherfexxxr）」的強硬稱號。科爾表示：「對帕特來說，最重要的就是出手三分，放手一搏。當他敢於投射，整個進攻體系就會流動起來。」隨著斯潘塞佔據了正式名單的第14格，勇士目前仍留有一個空位。根據聯盟消息人士向ESPN透露，目前進入買斷市場的後衛鮑爾（Lonzo Ball）是勇士鎖定的頭號目標之一。斯潘塞的勵志故事在舊金山廣為流傳，他曾是頂尖的袋棍球球員，隨後毅然放棄成就轉投籃球。如今，他不僅成功留在NBA，更在柯瑞持續缺陣的艱難時刻，成為勇士衝擊季後賽的關鍵戰力。