我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在日前交易截止前，終於將喊出「賣我」的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）送往亞特蘭大老鷹，換回明星長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），正式結束了雙方糾結多年的「苦命人生」。然而，期待看到庫明加披上新戰袍大顯身手的球迷恐怕得再等等。老鷹球團今（8）日發布醫療報告，證實庫明加因左膝骨挫傷，將缺席明星賽前的最後3場比賽，預計在全明星週後才會重新評估傷勢。回顧這段分手過程，庫明加在季前才以2年4850萬美元（約新台幣15.3億）與勇士達成續約。原本被視為球隊未來的他，卻在去年12月底遭到總教練柯爾（Steve Kerr）冷凍，長達一個月未能出賽。這段期間庫明加多次表達不滿，最終正式提出交易申請。柯爾日前受訪時坦言，勇士試圖在「贏球」與「培養新人」兩條時間線中取得平衡，這讓庫明加幾乎沒有犯錯空間，對年輕球員來說相當煎熬。「他是位受歡迎的好球員，就只是不適合現在的勇士體系，」柯爾解釋道。事實上，在隊友巴特勒（Jimmy Butler）因傷整季報銷後，庫明加曾短暫獲得解凍機會。無奈命運弄人，他僅出賽2場便遭遇左膝骨挫傷，隨即再度高掛免戰牌，並在傷兵名單中被交易至亞特蘭大。根據老鷹球團說法，庫明加目前恢復狀況尚可，但為了保險起見，球隊決定讓他完整休息至全明星週結束。這意味著他的老鷹處女秀，最快也要等到2月中下旬才能上演。受到上場時間不穩定的影響，庫明加本季僅出賽20場（13場先發），場均出賽23.8分鐘，繳出12.1分、5.9籃板、2.5助攻，投籃命中率45.4%、三分命中率32.1%，各項數據皆較上季下滑。總計他在勇士生涯共出賽97場，場均貢獻12.5分、4.2籃板、1.8助攻。轉戰重建中的老鷹後，外界普遍看好他能獲得更多揮灑空間，兌現當年的天賦。