隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日塵埃落定，金州勇士雖然最終未能迎來「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），但交易期間的波折已對球隊產生深遠影響。當家前鋒格林（Draymond Green）昨日在個人播客節目中公開透露，他曾與總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）有過深入對談，甚至已做好了被交易至密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）的心理準備。這和鄧利維格林在週六的播客節目中提到，總經理鄧利維在交易截止日前表現得非常坦誠，主動與他討論球隊的補強方向。格林引述鄧利維的話指出，勇士當時確實在尋求引進字母哥的可能性，而格林與另一位球星巴特勒（Jimmy Butler）的名字都出現在潛在的配菜名單中。「我們談了很久，鄧利維直言如果這筆交易要成行，為了薪資平衡，我或巴特勒其中一人勢必得在交易名單內。」格林表示，這次對話讓他感到前所未有的不安，甚至開始擔憂若真的被送往密爾瓦基，家人的安頓與未來的職業規劃該如何安排。格林在上週二比賽後曾進行了漫長的媒體採訪，他坦言當時確實認為那可能是他最後一次披上勇士球衣。勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右膝傷勢將在今日對陣湖人的比賽中連續第3場缺陣。總教練科爾（Steve Kerr）透露，球隊對柯瑞的傷情採取謹慎態度，他極大機率將缺席明星賽前的剩餘賽事，包括週一對陣曼斐斯灰熊及週三對陣聖安東尼奧馬刺的比賽。科爾表示：「柯瑞目前的狀態依然是每日觀察，但考慮到即將到來的全明星假期，讓他在這段時間徹底康復是更明智的選擇。」周五才從亞特蘭大老鷹轉戰勇士的長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），目前正針對左阿基里斯腱（Achilles）傷勢在舊金山進行復健。雖然波爾辛吉斯本人對於加盟勇士感到興奮，並稱之為「開啟職業生涯新頁的絕佳機會」，但教練團已確認他不會在短期內登板。波爾辛吉斯的目標是在2月19日明星賽結束後的首場比賽（對陣前東家波士頓塞爾提克）正式亮相。此外，老將霍福德（Al Horford）在受訪時坦言，交易截止日前球隊瀰漫著極大的壓力與緊張氣氛。「雖然每個人都努力保持專業，但我們都是人，面對未來的不確定性，每個人都在懸而未決的狀態中，過去這幾天真的很煎熬。」隨著交易市場關閉，勇士隊目前正專注於重整旗鼓，等待主力回歸。