達拉斯獨行俠在今年交易截止日前，連續第二年發動重磅交易，將明星長人戴維斯（Anthony Davis）送往華盛頓巫師。雖然許多達拉斯球迷對於這筆「認賠殺出」的交易感到解脫，但獨行俠隊史最偉大的傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）卻有不同看法。他在日前的節目中坦言，對這筆交易感到「有點失望」，並認為戴維斯若能保持健康，與現任狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）的禁區雙塔組合其實極具潛力。諾威斯基在參加《NBA on Prime》節目時，直言不諱地評論了這筆涉及多人的大交易。雖然他理解球團是為了未來的薪資靈活性著想，但他質疑換回的資產是否對等。「我認為球迷們現在很開心，因為他們不想再被提醒一年前送走唐西奇（Luka Doncic）的那樁交易，」諾威斯基說道，「但就我看來，這筆交易換回來的球員或選秀籤價值並不算多，這完全是為了未來的財務靈活性。我顯然感到有點失望，當戴維斯真的能上場時，他與弗拉格的搭配其實相輔相成，那本來會是很強悍的組合，但我們永遠沒機會看到了。」在這筆交易中，獨行俠送出了戴維斯、羅素（D'Angelo Russell）、哈迪（Jaden Hardy）與艾克森（Dante Exum）；換回米德爾頓（Khris Middleton）、巴格利（Marvin Bagley III）、瓊斯（Tyus Jones）與強森（A.J. Johnson），以及兩枚未來首輪籤。不，這兩枚首輪籤的含金量受到質疑。其中一枚是奧克拉荷馬雷霆的2026年首輪籤，依照雷霆目前的強盛戰力，該籤位預計落在25至30順位的末段；另一枚則是金州勇士的2030年首輪籤。這或許正是諾威斯基認為「回報太少」的原因。儘管諾威斯基感到失望，但對總教練基德（Jason Kidd）而言，這筆交易對目前的實質戰力影響微乎其微。戴維斯自今年1月8日後便因傷再未出賽，艾克森本季更是全勤掛零。至於開季曾擔任第六人的羅素，在1月10日後也跌出了輪替名單。獨行俠高層顯然希望透過這次清倉，徹底告別哈里森（Nico Harrison）時代的遺毒，重新圍繞弗拉格建立爭冠陣容。