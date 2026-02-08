我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克在經歷了交易截止日的陣容大地震後，於週五晚間對陣邁阿密熱火的比賽中展現了全新的競爭力。新援武切維奇（Nikola Vucevic）首秀即繳出雙十成績，幫助球隊克服22分的巨大落後完成逆轉。更令球迷振奮的是，球團總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在受訪時鬆口，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）本季仍有回歸賽場的可能性。雖然塞爾提克在交易截止日動作頻頻，但總裁史蒂文斯強調，這些補強並非基於塔圖姆能否歸隊的預設。史蒂文斯表示：「塔圖姆本季確實有可能回歸，但這對我們的交易決策影響很小。我們唯一的目標是確保他在110%健康、且獲得所有相關醫療專業人員核准的情況下才回到球場。只有當他心理與身體都準備好了，那才是最佳時機。」周五甫從芝加哥轉戰波士頓的武切維奇，僅參加了一次球隊訓練便在週五披掛上陣。他在首秀展現了塞爾提克禁區整季缺乏的進攻威脅：總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）讚許其準備工作的專業度，認為武切維奇能快速理解球隊體系，其具備的三分投射能力將有效為後衛拉出進攻空間。現年35歲的武切維奇也感性表示，儘管年屆高齡，但他仍充滿鬥志，並對於職業生涯首度能為爭冠級別球隊效力感到極度興奮。為了在升級禁區的同時避開高額稅金，史蒂文斯在截止日前完成了數筆清出薪資的動作，送出提爾曼（Xavier Tillman）、布瑟（Chris Boucher）與米諾特（Josh Minott）。將雙向合約長人威廉斯（Amari Williams）轉為正式合約，並附帶下季球隊選擇權。塞爾提克目前陣中僅有11名球員，依法必須在2月19日前補齊至14人。史蒂文斯透露將密切觀察買斷市場，並評估如通傑（John Tonje）等剩餘雙向合約球員的表現。隨著陣容重組，開季連打48場先發的普里查德（Payton Pritchard）重回第六人身分。對此他大方表示：「這對團隊更有利，讓我們替補席多了第二持球點。我不在乎是否先發，重點是上場時能為球隊做出什麼貢獻。」