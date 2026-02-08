我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在交易截止日後迎來了人事布局的新局面。勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）於近日受訪時，正式回應了圍繞球隊功勳大將格林（Draymond Green）的交易傳聞，並對剛交易來的球星「KP」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的未來去向給出了明確信號。隨著先前勇士追求「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的傳聞甚囂塵上，格林的名字一度被列入潛在的交易籌碼中，且格林也在自己的播客中提到管理層說「字母哥交易」如果成真，他本人或巴特勒必須納入方案。對此，鄧利維在記者會上堅決駁斥了這一觀點。鄧利維強調，儘管交易談判中會涉及多種可能性，但格林對於勇士體系的重要性無可取代：「格林是這支球隊的靈魂與防守支柱。我們從未主動尋求送走他，相反地，我們目前的計畫是圍繞著他和柯瑞繼續競爭。」勇士在截止日前完成重磅交易，送出庫明加（Jonathan Kuminga）換來波爾辛吉斯。由於波爾辛吉斯目前的合約將於本季結束後到期，外界密切關注勇士是否只是將其視為短暫的過渡期球員。鄧利維對此表示，球隊引進這名7呎的長人是為了長遠考量，並非短期補強：「波爾辛吉斯與格林的內線組合是我們長久以來渴望的配置——一個兼具籃框保護與外線空間的體系。我們非常有興趣在今年夏天重新簽下他，並有信心能讓他保持健康，希望讓他長期留在灣區。」隨著勇士成功保留格林並補強波爾辛吉斯，球隊目前的目標已轉向力拼卡位西區前六。雖然此前錯失了交易多名大咖球星的機會，但鄧利維透過這幾次操作也算是展現了強大的應變能力。在核心球員柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）的薪資壓力下，勇士管理層如何透過今夏的續約操作（尤其是波爾辛吉斯的新合約）來維持競爭力，將成為下一個觀察重點。鄧利維表示：「我們正走在正確的道路上，目標依然是爭取下一座冠軍獎盃。」