洛杉磯湖人今（8）日迎戰金州勇士，這場焦點大戰也將迎來新援肯納德（Luke Kennard）的紫金軍團首秀。湖人在日前的交易截止日前，送出文森（Gabe Vincent）與次輪籤向亞特蘭大老鷹（Hawks）換來這位神射手。面對沒有團練時間就得直接上場的挑戰，總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽前透露，他對肯納德的要求只有「保持簡單」，並認為他對於球隊戰力影響非常大。要在毫無磨合的情況下融入球隊體系並不容易，但瑞迪克對這位擁有9年資歷的老將充滿信心。「我們覺得目前的狀態不錯，雖然配合上肯定不會完美，但他知道那兩個關鍵字，這就夠了，」瑞迪克表示，「當他在場上時，我們對他的要求就是保持簡單。」肯納德本季以49.7%的三分球命中率領跑全聯盟，是名符其實的外線重砲。不過，瑞迪克更興奮的是肯納德被低估的持球能力，瑞迪克分析道：「我認為他被低估的一點是他在半場進攻中的發動能力，無論是透過艾佛森式切入後的突破，或是側邊的擋拆，他都能作為進攻發動機。」瑞迪克強調，肯納德能夠穩定地做出正確決策，這讓他在無球跑動之外，也能分擔球隊的組織重任，成為啟動進攻的另一把鑰匙。在湖人的輪替表中，肯納德預計將成為頭號替補後衛。由於主力後衛里夫斯（Austin Reaves）目前雖從小腿傷勢中復出，但仍受到上場時間限制，肯納德的即戰力對湖人板凳深度至關重要。肯納德本季在老鷹出賽46場，場均20分鐘內繳出7.9分、2.2籃板與2.1助攻，且擁有「180俱樂部」等級的高效命中率（投籃53.8%、三分49.7%、罰球91.4%）。這位2017年首輪第12順位的射手，曾效力過活塞、快艇與灰熊，如今將在洛杉磯開啟生涯新篇章。