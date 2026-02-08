我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（8）日在主場迎戰達拉斯獨行俠，靠著二年級後衛卡斯特（Stephon Castle）大爆發，全場狂轟生涯新高的 40分、12籃板與 12助攻，完成生涯第二次大三元。在他的帶領下，馬刺團隊火力全開，終場以138：125擊退獨行俠，收下近期的 4連勝。馬刺本場比賽進攻手感發燙，上半場就狂轟81分創下賽季新高。卡斯特全場表現全面，不僅數據亮眼，比賽最後6分26秒時，他更在一次補籃中上演精彩的風車灌籃，將領先優勢擴大到129：108，徹底澆熄對手反撲氣焰。值得一提的是，卡斯特成為馬刺隊史自名人堂傳奇「海軍上將」羅賓森（David Robinson）之後，唯一一位能單場繳出「40分大三元」的球員，寫下難得的歷史紀錄。這也是他繼2025年11月12日對戰金州勇士繳出23分、10籃板、10助攻後，生涯第二次達成大三元成就。除了卡斯特的驚人表現，隊友瓦塞爾（Devin Vassell）貢獻17分，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）也有16分、11籃板的雙十演出。馬刺贏球後戰績來到36勝16敗，近12戰拿下9勝，穩居西區第二。獨行俠方面，剛透過涉及戴維斯（Anthony Davis）的重磅交易來到達拉斯的巴格利（Marvin Bagley III）、強森（A.J. Johnson）與瓊斯（Tyus Jones）三位新援今日全數登場亮相。其中巴格利表現最為亮眼，替補上場前 5分鐘就攻下8分，全場繳出16分、12籃板的優質數據，還賞了瓦塞爾與巴恩斯（Harrison Barnes）火鍋。獨行俠此役得分點分散，湯普森（Klay Thompson）攻下全隊最高的 19分，威廉斯（Brandon Williams）與克里斯蒂（Max Christie）分別進帳18分與17分，備受期待的新星弗拉格（Cooper Flagg）則有14分進帳，這也是獨行俠繼週五在主場以123：135輸球後，三天內兩度敗給馬刺。這場勝利後，馬刺將暫別主場霜銀中心（Frost Bank Center），展開年度例行的「牛仔競技客場之旅」，直到3月5日才會回到聖安東尼奧。期間他們將前往德州奧斯汀（Austin）進行兩場名義上的主場賽事。