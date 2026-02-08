我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在交易大限前成功迎來「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）後，管理層似乎並未停止「豪賭」腳步。根據美媒最新消息指出，勇士目前已鎖定買斷市場，預計簽下近日被交易至爵士且高機率被裁掉的後衛「球哥」現年28歲的鮑爾本季原效力於騎士，繳出場均4.6分4籃板3.9助攻，投籃命中率30.1%、三分命中率27.2%的成績，並在截止日前透過三方交易轉戰爵士，隨後傳出雙方將達成買斷協議。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）認為，若鮑爾能找回健康，他頂級的防守能力與場上視野，將是史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）身邊最完美的後場搭檔，能有效分擔組織重任。然而，這項補強計畫隨即在社群平台引發熱議。由於波爾辛吉斯本身就有長期的傷病史（本季至今僅出賽17場），而鮑爾更是近年著名的「痛痛人」，曾因膝傷缺席超過兩個賽季，因此讓不少球迷戲稱勇士這支球隊將成為「復健者聯盟」。面對外界質疑，鄧利維在受訪時展現了不入虎穴焉得虎子的決心。他表示，球隊目前的薪資空間有限，要在自由市場或買斷市場找尋能提升「奪冠天花板」的球員，勢必得承擔一定的健康風險。隨著，勇士的防守體系確實具備重回聯盟頂尖的潛力。但這「痛痛人」陣線能否健康挺進季後賽，將是灣區本季最大的懸念。