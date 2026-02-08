當家長人A.森根（Alperen Sengun）全能發揮與前鋒T.伊森（Tari Eason）飆出賽季新高得分的帶領下，以112：106力克強敵。這場比賽森根不僅統治籃下，更送出多次精彩妙傳，全場繳出17分、12籃板與11助攻

NBA

休士頓火箭今(8)日客場挑戰奧克拉荷馬雷霆，在，達成個人NBA美國職籃（National Basketball Association）職業生涯第10次、也是本季第2次的大三元成就。火箭前鋒伊森此役從板凳出發，展現極高效率砍下全場最高的26分，成為球隊能頂住雷霆反撲的關鍵。此外，三年級生J.史密斯（Jabari Smith Jr.）也穩定挹注22分與10籃板，而老牌球星凱文·杜蘭特（Kevin Durant）則維持一貫身手，穩定貢獻20分，並在第四節最後一分鐘投進關鍵兩分球，幫助火箭奠定勝基。杜蘭特身為現役頂尖巨星，本季薪資高達5328萬美金（約17.1億台幣）。雷霆隊目前正遭遇嚴重的傷兵困擾，不僅衛冕年度最有價值球員（MVP）S.亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因腹部拉傷預計休息至明星賽後，全明星前鋒J.威廉斯（Jalen Williams）與新秀後衛A.米契爾（Ajay Mitchell）也均掛傷號。在戰力缺口下，雷霆由C.華萊士（Cason Wallace）扛起進攻重任砍下23分，射手I.喬（Isaiah Joe）也有21分進帳。雷霆禁區核心C.霍姆葛倫（Chet Holmgren）上半場便拿下了10分與10籃板的雙十數據，一度帶領球隊取得領先。本場比賽的另一大看點是雷霆新球員J.麥凱恩（Jared McCain）的首秀。這名日前從費城76人（Philadelphia 76ers）交易而來的二年級後衛，在首節末段登場時獲得奧克拉荷馬球迷如雷的掌聲，他在短短14分鐘的出賽時間內攻下5分。雖然雷霆在第二節一度領先多達14分，但在第三節進攻陷入低潮，被火箭打出一波反撲將比分逆轉。