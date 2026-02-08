我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆今（8）日在主場以106：112 不敵休士頓火箭，這是衛冕軍近8場比賽中的第5敗，更苦吞近期的一波2連敗。在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因腹部傷勢確定缺席至全明星週後，雷霆顯然仍處於適應期。總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後指出，儘管球隊拚勁十足，但關鍵時刻的「執行力」缺失，是導致15分領先沒能夠守住的主因。雷霆本場比賽開局強勢，一度握有15分領先優勢，卻在第三節遭到火箭以34：22 的攻勢迎頭趕上。儘管雷霆在比賽剩下1分59秒時，雷霆曾追至101：103僅2分落後，但火箭靠著優異的防守與執行力守住勝果。「我們打得很努力，這點值得肯定。我認為我們在攻防兩端都打得很有侵略性，且展現了團魂，」戴格諾在賽後受訪時表示，「對手在關鍵時刻的處理比我們好。在這種一球之差的比賽中，我們在控制範圍內的執行力不夠乾淨，無論是進攻還是防守都是如此。這並非因為不想贏或不夠團結，我們今天確實具備這些特質，但細節決定了結果。」數據顯示，雷霆在比賽最後兩分鐘崩盤。火箭在這段時間內靠著4個進攻籃板換回5分，且雷霆發生了2次致命失誤。此外，雷霆今日在罰球線上的表現也差強人意，全場28罰18中（命中率僅64.3%），對比火箭28罰21中的表現，成了勝負的分水嶺。儘管吞下敗仗，雷霆二年級生華勒斯（Cason Wallace）的表現成了戴格諾眼中的「唯一亮點」。此戰華勒斯全場16投10中，高效攻下23分，防守端更展現極強韌性。戴格諾讚許道，「他打了一場非常棒的比賽，這對他來說是個偉大的夜晚，他在過去幾週的進攻表現非常出色，防守更是始終如一。當他能展現這種進攻威脅，再加上他原本的防守實力，他就是一名全能的球員。他今天贏回了他的上場時間，甚至在第二節還一度換防杜蘭特，給了我們極大的幫助。」雷霆此役另有替補大將喬（Isaiah Joe）貢獻21分，包含三記三分球且罰球8投全中；霍姆葛倫（Chet Holmgren）則繳出17分、14籃板的數據。目前雷霆正靜候亞歷山大的傷勢評估，預計在全明星週後才會有進一步消息。