這也是籃網自2022年對陣勇士隊單半場砍下91分以來，隊史在NBA美國職籃（National Basketball Association）罕見的高得分半場表現

我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

布魯克林籃網今(8)日在主場巴克萊中心上演了一場瘋狂的進攻秀。籃網前鋒M.波特（Michael Porter Jr.）此役展現全能得分手價值，全場攻下23分，其中13分集中在關鍵的第二節，幫助球隊一度取得60：26的多達34分領先。身高208公分（6呎10吋）、體重99公斤（218磅）的波特，本季薪資高達3833萬美金（約12.3億台幣），他在進攻端的穩定發揮，讓籃網在比賽早早進入垃圾時間。除了波特，籃網長人D.夏普（Day'Ron Sharpe）貢獻19分，小將N.克勞尼（Noah Clowney）也有18分進帳，而菜鳥D.沃夫（Danny Wolf）則繳出16分、7籃板與6助攻的全面數據。華盛頓巫師此役陷入嚴重的兵荒，陣中包含狀元中鋒A.薩爾（Alex Sarr）因右腳踝痠痛缺陣，他缺賽對巫師禁區防守造成致命傷。此外，K.喬治（Kyshawn George）與B.庫里巴利（Bilal Coulibaly）也分別因膝蓋與背部傷勢缺席。儘管球隊慘敗，巫師新秀W.萊利（Will Riley）仍打出生涯代表作，狂飆生涯新高的27分；前鋒J.尚帕尼（Justin Champagnie）也挹注21分與9籃板，展現不俗的競爭力。雖然巫師在過去六場比賽中贏下四場，包括擊敗東區龍頭活塞，但在遭遇連續背靠背賽事（Back-to-back）的體能考驗下，最終無法阻擋籃網的外線火力和快速轉換進攻。