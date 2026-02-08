我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul）。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

2025-26球季的NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限正式落下帷幕，聯盟各隊的注意力已迅速轉向買斷市場。儘管大限前幾乎每支球隊都參與了交易，但對於志在季後賽甚至總冠軍的球隊而言，真正的「撿漏」才剛要開始。許多具備即戰力的球員在交易後因不符合新東家重建方針，或因球團清出薪資空間而遭到裁員，成為市場上最受關注的自由球員。這些具備經驗的戰將，往往能在季後賽的關鍵時刻，為爭冠球隊提供板凳深度與關鍵一擊。在這一波買斷潮中，最令人意外的莫過於布魯克林籃網決定裁掉年僅24歲的得分後衛湯瑪斯（Cam Thomas）。由於他與籃網教練團在戰術執行與合約續約上出現歧見，最終走向分道揚鑣。對於需要板凳得分火力的強隊如密爾瓦基公鹿或克里夫蘭騎士而言，湯瑪斯絕對是提升進攻威脅的首選。除了年輕才俊，買斷市場也不乏名人堂等級的資深老將。生涯進入最後一舞的「控球之神」保羅（Chris Paul），在被洛杉磯快艇送往多倫多暴龍後，已確定不會向新東家報到並將接受買斷。保羅已宣布將在本季結束後退休，目前傳出洛杉磯湖人與紐約尼克皆有意網羅這名老將，希望借重他的場上調度與休息室領袖氣質。此外，曾在公鹿奪冠的明星前鋒米德爾頓（Khris Middleton），在涉及安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的重磅交易中被送往華盛頓巫師，外界普遍預期正值重建的巫師將買斷其合約，讓他有機會加入具競爭力的隊伍發揮餘熱。另一位值得關注的後衛是老將康利（Mike Conley），他在短短一週內被交易兩次，最終在黃蜂隊遭到裁員。由於康利是被二度交易後才被裁掉，依規定他具備重返老東家明尼蘇達灰狼的資格，灰狼高層與球星愛德華茲（Anthony Edwards）皆公開表達歡迎這名心靈導師回歸。至於，有望在傷癒後成為側翼防守的瑞士刀。