以台灣史上重大懸案「林宅血案」為情節重心的新片《世紀血案》，連日來遭到各方撻伐，強大反彈聲浪呼籲該片「不准上映」，成為近日的爭議焦點。然而同樣拍歷史懸案，美國電影《誰殺了甘迺迪》不但全球票房破兩億美元、是年度最賣座電影第6名，還入圍8項奧斯卡、贏得最佳攝影和剪輯，堪稱叫好又叫座。
《誰殺了甘迺迪》也拍歷史懸案 爭議聲中叫好又叫座
《誰殺了甘迺迪》描述震撼全球的美國總統甘迺迪遇刺身亡案發生後，凱文柯斯納扮演的紐奧良檢察官吉姆蓋瑞森如何檢視案情、試圖尋找真相的過程，片中指控紐奧良商人克萊蕭爾和其同夥涉嫌預謀殺人，甚至當時的副總統詹森都涉入，引爆巨大爭議，媒體上也不乏文章嚴厲抨擊編導奧利佛史東褻瀆歷史，可是並沒有影響觀眾進戲院欣賞，以及奧斯卡頒獎肯定。
甘迺迪遇刺對於美國的嚴重程度，不在「林宅血案」衝擊台灣之下，但片子本身在爭議聲中還能夠被看見本身的攝製成績、不因為對於真兇指控引發的不同政治立場人士抨擊被逼得演員或是相關人等需要出面道歉，除了美國大眾對於政治的關心不見得像台灣那麼熱烈，也得利於網路尚未成形的年代，也就沒有「取消文化」、不至於產生太大殺傷力。
「取消文化」盛行 導演大不同影響片子接受度
過往大眾對於要抗議或是抵制，還得親自出現拉布條或是舉看板，需要花費的時間、人力成本很高，現在只需要網友不斷在留言板上攻擊、揚言取消，廠商們就會注意到，會立即作出處置，衝擊又快又直接，殺傷力強大不少，《世紀血案》就是這樣，演員們道歉還不一定能止血，演藝行情和形象已經受傷。
兩部片的導演也影響了片子給人的觀感：奧利佛史東拍《誰殺了甘迺迪》時，已經得過兩座奧斯卡最佳導演，本身的創作實力受到各界重視，大家雖然會不認同他做出的結論，不會直接上綱到懷疑他的拍片動機；《世紀血案》徐琨華並不知名，還未能以實力服人，又身為案件相關者（當時警總發言人徐梅鄰）的孫子，很容易讓人覺得是在洗白加害者。
《世紀血案》才殺青就被抵制 逆轉風向機率微乎其微
至於兩件懸案的慘烈程度，甘迺迪是在眾目睽睽下遭槍殺，他的妻子賈桂琳只有受傷、還撿回一命；林義雄卻是媽媽與一對雙胞胎女兒失去性命，更讓人不忍，因此要搬上銀幕更有可能刺痛家屬的舊傷口，招致的反彈絕對更強烈。不是好萊塢能在甘迺迪遇刺後30年就推出調查真相的影片，台灣也能如法炮製，「林宅血案』就算在快46年後的今天，依然是個很難碰觸的大禁忌。
而《誰殺了甘迺迪》片子確實技術驚人、觀點犀利，不乏媒體將之列入年度佳片之林，多少也讓批評之聲稍微被壓了下來，使觀眾能夠將片子的藝術成就與政治內容分開來看。《世紀血案》只是剛殺青、還沒完成，就已遭到圍剿，許多網友直呼要抵制不看、甚至有人力推不讓這部片上映，顯然靠影片成績逆轉風向的機率微乎其微。
