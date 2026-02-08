我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊今（8）日作客沙加緬度，迎來交易截止日後的重磅戲碼。新加盟的明星後衛詹姆斯·哈登（James Harden）首度披上騎士1號戰袍亮相，並在末節挺身而出狂砍 15 分，幫助騎士隊終場以逆轉擊敗國王隊，成功帶走勝利。本場比賽哈登雖然在開局階段仍在尋找與新隊友的默契，手感一度低迷，但進入決勝節後他徹底變身，全場砍進5記三分球，並攻下23分。在比賽後段，哈登更是連續轟進兩記三分球，反超比分，澆熄了國王隊反撲的氣焰。在球員個人發揮方面，騎士隊展現了極其恐怖的進攻深度，全場火力全開砍下最高，與首秀即進帳組成強大的後場雙核；中鋒則在禁區予取予求，貢獻力壓對手。國王隊方面，儘管全隊7人得分上雙試圖反擊，但在關鍵時刻仍無法擋住騎士隊明星球員的個人能力，終場就以126：132不敵展現新氣象的騎士隊。賽後，哈登與米契爾的化學反應成為討論焦點。雖然防守端仍需磨合，但兩位明星後衛的進攻牽制力讓騎士的進攻體系變得極為難防。而騎士隊取得這場關鍵勝利後，展現了卡位東區前段班的野心，下一場將繼續挑戰衛冕軍丹佛金塊。