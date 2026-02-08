我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《功夫》朱軒洋（左前排左一）、九把刀（最前排左二）、柯震東（最前排左三）與王淨（最前排左四）受到逢甲夜市民眾的熱烈歡迎。（圖／麻吉砥加提供）

▲玖壹壹的春風（左）和柯震東（右）比吹氣球看誰比較大，結果柯震東被輕鬆碾壓。（圖／麻吉砥加提供）

▲王淨（中）一邊宣傳一邊收到大型壽桃，慶祝生日。（圖／麻吉砥加提供）

柯震東與九把刀最新合作電影《功夫》即將於本月13日（週五）全台上映，兩人與王淨、朱軒洋來到台中舉辦見面會，有網友表示正在拍王淨，被擠在原地不能動，回頭就見到柯震東，被他嚇到，在社群網站上發文寫道：「哥們你有點高。」柯震東馬上回覆：「我184.57公分。」粉絲熱烈討論，認為這個數字太誇張，大家都想知道小數點後面兩位要怎麼量得出來？在九把刀的電影中常演中學小屁孩的柯震東，《功夫》裡從魯蛇高中生變成武林奇人戴立忍的弟子，3億台幣打造的場面頗為炫目。柯震東高人一等，電影裡會透過角度平衡所有人的身高差，當大夥兒實際出現在夜市鬧區，真實的身高完全無法遮掩，網友才會被他的個頭驚訝。大家直呼這是很有安全感的身高，也有人認為他乾脆四捨五入講自己185，也有人想知道0.57要怎麼量出來。既然來到台中，在《功夫》裡有助陣演出的玖壹壹，也以地主之姿，和柯震東等人比拚玩遊戲的實力。首回合比拼「最大」，由柯震東對上春風比吹氣球，歌手出身的春風展現驚人氣長，短短幾秒就把氣球吹到極限，氣勢瞬間碾壓柯震東。下一關挑戰「最久」，朱軒洋出馬迎戰健志，兩人分別拉長音唸出經典台詞，由健志再度勝出。壓軸關卡比「最遠」，2月7日過生日的王淨勝負慾全開，索性脫鞋上陣，讓她一步的洋蔥也只能甘拜下風，整場對決毫無冷場。活動上更抽出幸運粉絲上台跟演員們一起玩遊戲，其中一位男性粉絲竟剛好是春風的同學，笑果不斷。玖壹壹也驚喜獻上巨無霸壽桃，全場齊唱生日快樂歌幫王淨慶生，將現場氣氛推向最高潮。而柯震東還碰到有粉絲稱：「我從小看你長大。」聽得他立刻眼神死、轉過頭去，還在留言區回應寫道：「不要再暴露我的年紀了。」距離他20歲時以《那些年，我們一起追的女孩》暴紅也已經14年多，20出頭的觀眾確實可能是從小看他到大，也難怪他會如此無奈。《功夫》團隊今（8）日將前往高雄駁二與台南花園夜市，10日回台北舉行首映會。