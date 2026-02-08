我是廣告 請繼續往下閱讀

外界對波辛吉斯的疑慮並非空穴來風。姿勢性直立心搏過速症候群屬於無法根治的慢性狀況，只能透過飲食、運動與生活調整控制。此外，波辛吉斯近年傷病史同樣不算理想，自2015年進入NBA以來，生涯僅出賽約58.5%的比賽，出勤率始終是隱憂。

金州勇士日前完成交易，從亞特蘭大老鷹隊換回長人克里斯塔普斯．波辛吉斯（Kristaps Porzingis），但這名關鍵補強短期內仍無法披掛上陣。勇士總教練史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）已對外證實，波辛吉斯預計將在NBA美國職籃（National Basketball Association）明星賽後才會正式回歸比賽。根據ESPN記者史萊特（Anthony Slater）轉述，波辛吉斯本季受到「姿勢性直立心搏過速症候群」影響，這是一種血液循環相關疾病，患者在站立時心跳會異常加快。他早在效力波士頓期間便開始面對此狀況，目前主要透過體能調整與生活管理來控制症狀。勇士此筆交易以庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）作為主要籌碼，換回波辛吉斯，也一度引發外界質疑，認為勇士承擔不小健康風險。不過柯爾也對此做出澄清，強調若球隊評估波辛吉斯本季無法復出，管理層根本不會完成這筆交易。事實上，波辛吉斯本季出賽數有限，除了近14場缺席外，在老鷹期間也曾因病錯過22場比賽。不過即便如此，他在有限出賽時間內仍繳出場均17.1分、5.1籃板、2.7助攻與1.3阻攻的成績，顯示其攻防影響力依舊存在。從技術層面來看，勇士近年確實少有像波辛吉斯這樣的內線配置。他具備三分外線、半距離投射與空接終結能力，是理想的擋拆外彈型中鋒，同時在防守端也能提供可靠的禁區護框，這正是勇士長期欠缺的元素。整體而言，勇士在這筆交易中確實補進罕見且契合體系的長人類型，特別是在庫明加本季輪換角色有限的情況下，戰力配置看似升級。不過，真正的關鍵仍繫於健康。即便如此，賽季仍有相當長的時間。對勇士而言，若能在下半季讓波辛吉斯每場穩定出賽約25分鐘，即使無法百分之百健康，他的存在仍可能在攻防兩端為球隊帶來明顯改變。真正的答案，恐怕仍得等到明星賽後，波辛吉斯實際站上球場後才能揭曉。