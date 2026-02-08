我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂評人梁源（如圖）在《有歌2》批評吳克群與歡子的合唱歌曲。（圖／微博@科學家包大師）

45歲男星吳克群，日前才爆出與王心凌熱戀的緋聞，不料近日參加中國音樂節目《有歌2》，與歡子合唱〈稜角〉後，竟被評審之一、樂評人梁源批評歌的立意沒有力量，還直呼兩人唱起來有種小氣的抱怨，讓歡子跟吳克群當場反駁，認為梁源是因先前被網友攻擊，才帶情緒上節目。而梁源也在昨（7）日透過微博開嗆，「我覺得吳克群就是在我面前裝啊」。吳克群近日登上《有歌2》，合作歡子合唱〈稜角〉，不料竟被梁源批評：「歌的創作立意在我看來就是有問題的，傳達一種特別擰巴、沒有力量的東西」，還直言兩人唱出一種特別小氣的抱怨。歡子率先反駁，指出每個人表達的內心都不一樣，吳克群也加入戰局，認為梁源是因被網暴，才會帶氣上節目，雙方火藥味十足。而昨日，梁源再度於微博開嗆，「我在節目里說的話不是節目效果啊，我覺得吳克群就是在我面前裝啊」。他提到吳克群在節目中說樂評人不是一個錘子這段話，「如果把自己當成一個錘子，哪裡都是釘子」，梁源表示自己是在全網做樂評的人中，從來不接廣告，只專注藝術原理、版權知識等的人，「你看點兒切片就跟我說樂評人應該當導遊不當錘子，你了解我嗎？我還知道吳克群都唱過什麽歌呢，我了解你音樂作品，我評論你音樂是起碼的」，並表示自己在節目說的話已經很克制。梁源還表示華語樂壇不缺導遊，認為很多人都是拿錢放口袋裡，然後一頓誇獎，「那就別談成長了，你來《有歌》幹嘛來了，聽別人跟你說你音樂做的特別牛逼一點毛病沒有，你就是缺一個曝光的機會，只要曝光了你就牛逼了」，並表示自己對好東西不會吝於誇獎。梁源更是批評樂壇現狀，認為華語樂壇就是缺錘子，「歌手為什麼認為導遊重要，因為他們音樂做的缺啊。誰想被錘啊，真話多難聽啊。沒錘子他們還能繼續賺錢啊」，還表示自己不會慣著，自己只是普通聽眾，「你的歌做的垃圾，在我這兒我該說就說」，再度引發高度討論。