金州勇士在NBA美國職籃（National Basketball Association）2026年交易截止日發動重磅交易，送出昔日潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）換回「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。儘管球團內部對這筆補強表示樂觀，但外界評價卻極其冷淡。ESPN僅為這筆交易給出了「C+」的及格分，而隊媒《Blue Man Hoop》分析師Tyler Watts更直言這是一場徹底的「災難」，甚至是截止日最糟糕的交易，評分根本應該打「F」。
庫明加交易價值毀於一旦 勇士被批「不及格」
分析指出，勇士隊多年來一直試圖在庫明加的交易價值最高時換回頂級球星，曾多次與馬爾卡寧（Lauri Markkanen）、杜蘭特（Kevin Durant）等球星聯繫在一起，但都因不捨放棄庫明加而告吹。然而，隨著庫明加在隊內定位日益尷尬，其交易價值已被球團自行磨損殆盡。
最終，勇士在別無選擇下，只能換回傷病纏身的波爾辛吉斯。Watts痛批：「如果考慮到這幾年的鬧劇與失敗的談判歷史，這筆交易評分根本只有F。管理層毀掉了庫明加的價值，最後只換回一個不知道何時能上場的長人。」
波神出勤率成隱憂 過去2年僅出賽59場
波爾辛吉斯雖然符合勇士對於「具備外線與護框能力長人」的長期渴望，但他的健康狀況卻是巨大的未爆彈。在過去的136場比賽中，波爾辛吉斯僅出賽了59場。雖然他本季表現不錯，場均可貢獻17.1分5.1籃板2.7助攻與1.3阻攻，但目前因病與傷勢長期缺陣中。外傳他有機會在全明星賽後回歸，這也是勇士最希望看到的情況。
雖然勇士官方強調波爾辛吉斯恢復良好，但媒體質疑，「可用性」也是一種天賦，而波爾辛吉斯顯然缺乏這項能力。對於急於在柯瑞（Stephen Curry）職業生涯末期再奪一冠的勇士而言，這項賭博極可能讓球隊在季後賽再次面臨無人可用的窘境。
雙時間軸計劃宣告失敗
這筆交易也正式宣告了勇士自2021年選進庫明加（第7順位）後的「雙時間軸」養成計畫徹底失敗。隨著威斯曼（James Wiseman）早早離隊、庫明加被低價拋售，勇士隊目前已無可轉化的年輕資產。
Watts評論道，勇士球迷應該感到失望，因為管理層不僅未能成功開發年輕天賦，更在多場交易對話中自亂陣腳，最終換來的卻是一位「季後賽不保證出勤」的傷病長人。若波爾辛吉斯下半季無法穩定供輸，這場「多年來的公關災難」將讓勇士陷入更深沉的黑暗期。
消息來源：Blue Man Hoop
我是廣告 請繼續往下閱讀
分析指出，勇士隊多年來一直試圖在庫明加的交易價值最高時換回頂級球星，曾多次與馬爾卡寧（Lauri Markkanen）、杜蘭特（Kevin Durant）等球星聯繫在一起，但都因不捨放棄庫明加而告吹。然而，隨著庫明加在隊內定位日益尷尬，其交易價值已被球團自行磨損殆盡。
最終，勇士在別無選擇下，只能換回傷病纏身的波爾辛吉斯。Watts痛批：「如果考慮到這幾年的鬧劇與失敗的談判歷史，這筆交易評分根本只有F。管理層毀掉了庫明加的價值，最後只換回一個不知道何時能上場的長人。」
波爾辛吉斯雖然符合勇士對於「具備外線與護框能力長人」的長期渴望，但他的健康狀況卻是巨大的未爆彈。在過去的136場比賽中，波爾辛吉斯僅出賽了59場。雖然他本季表現不錯，場均可貢獻17.1分5.1籃板2.7助攻與1.3阻攻，但目前因病與傷勢長期缺陣中。外傳他有機會在全明星賽後回歸，這也是勇士最希望看到的情況。
雖然勇士官方強調波爾辛吉斯恢復良好，但媒體質疑，「可用性」也是一種天賦，而波爾辛吉斯顯然缺乏這項能力。對於急於在柯瑞（Stephen Curry）職業生涯末期再奪一冠的勇士而言，這項賭博極可能讓球隊在季後賽再次面臨無人可用的窘境。
雙時間軸計劃宣告失敗
這筆交易也正式宣告了勇士自2021年選進庫明加（第7順位）後的「雙時間軸」養成計畫徹底失敗。隨著威斯曼（James Wiseman）早早離隊、庫明加被低價拋售，勇士隊目前已無可轉化的年輕資產。
Watts評論道，勇士球迷應該感到失望，因為管理層不僅未能成功開發年輕天賦，更在多場交易對話中自亂陣腳，最終換來的卻是一位「季後賽不保證出勤」的傷病長人。若波爾辛吉斯下半季無法穩定供輸，這場「多年來的公關災難」將讓勇士陷入更深沉的黑暗期。