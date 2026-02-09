我是廣告 請繼續往下閱讀

▲波爾辛吉斯預計將於2月19日在勇士主場大通銀行中心（Chase Center）迎來首秀。（圖／取自金州勇士X）

在被交易至金州勇士後，冠軍中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）昨日在加盟後首度受訪，以勇士球員身份出席加盟記者會。他在會中不僅表達了對職涯新篇章的興奮，更公開坦言自己是史蒂芬‧柯瑞（Stephen Curry）的資深「鐵粉」，並盛讚柯瑞具備讓隊友集體進化的強大能力。談到即將與現年37歲的傳奇球星柯瑞合作，波爾辛吉斯難掩興奮之情。他透露自己長期以來一直觀察並仰慕柯瑞的表現：「我一直都是柯瑞的超級粉絲，他其實也知道這件事，因為賽後我總是會想辦法去跟他打招呼。」波爾辛吉斯進一步分析柯瑞在場上的影響力，他認為這種影響力超越了數據：「他在場上簡直不可思議，能與這樣的球員並肩作戰真的很酷。我認為當你的球隊擁有像他這樣的球員時，所有人的水準都會被提升，他是一位非常、非常特別的球員，能讓身邊的人都變得更偉大。」在波爾辛吉斯受訪前，柯瑞也已對這樁重磅交易表達看法。儘管柯瑞坦言在巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，交易截止日的局勢變得更為棘手，但他仍對波爾辛吉斯的加入感到興奮：「我對波爾辛吉斯能帶來的貢獻感到期待，我們將在未來的賽程中互相學習與磨合。」目前，這對全新的內外組合正雙雙與傷病搏鬥，因罹患「姿勢性直立性心動過速症候群（POTS）」及左阿基里斯腱（Achilles）傷勢，本季僅出賽17場。而柯瑞目前因右膝「跑者膝（Runner's Knee）」問題已連續缺陣3場。根據ESPN勇士隨隊記者Anthony Slater的報導，總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）計畫利用接下來的明星賽假期與波爾辛吉斯進行磨合，並對其復出進度進行最終評估。如果康復進度理想，波爾辛吉斯預計將於2月19日在勇士主場大通銀行中心（Chase Center）迎來首秀，對手正是他在2024年曾幫助奪冠的前東家波士頓塞爾提克。波爾辛吉斯在轉戰老鷹期間仍保有場均17.1分、5.1籃板及1.3阻攻的全能數據，他的外線威脅與護框能力將是勇士下半季衝刺的關鍵。