▲湖人簽回布夫金，避免避免像過去失去卡魯索（Alex Caruso）或小皮朋（Scotty Pippen Jr.）的憾事重演。（圖／美聯社／達志影像）

▲佩林卡在周日受訪時證實今夏湖人將擺脫過去「家族企業」的經營模式，全面擴編數據分析、球員開發與全球球探部門。。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在交易截止日後動作頻頻。除了日前換回射手肯納德（Luke Kennard）外，8日再度投下震撼彈，宣布與在G聯盟大殺四方的後衛科比·布夫金（Kobe Bufkin）簽下一份為期兩年的標準NBA合約。與此同時，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）也首度承認，球隊正處於轉型的關鍵十字路口，今年夏天將迎來一場大規模的行政與陣容大洗牌。湖人目前名單仍有一個正式空缺，外界原先預期會簽下海史密斯（Haywood Highsmith）或湯瑪斯（Cam Thomas）等買斷市場紅人，但佩林卡最終選擇了內部晉升。22歲的布夫金本季在南蘭湖人（South Bay Lakers）場均狂砍26.7分、4.0籃板與4.3助攻，三分命中率高達43.1%，高居G聯盟得分王。布夫金先前的10天短約到期後，回歸G聯盟僅簽署一般合約。由於休士頓火箭與密爾瓦基公鹿近期頻頻在G聯盟尋才，為了避免像過去失去卡魯索（Alex Caruso）或小皮朋（Scotty Pippen Jr.）的憾事重演，湖人決定立即鎖定這位潛力新星。布夫金的兩年合約包含2026-27賽季的球隊選擇權，這讓湖人在保有爭冠戰力的同時，也兼顧了長期開發價值。除了球員異動，湖人高層的結構性改革更引人注目。由於新老闆馬克·沃特（Mark Walter）同時也是洛杉磯道奇的實際掌權者，他計畫將這支大聯盟豪門的經營理念完整平移至湖人。佩林卡在周日受訪時證實：「我和珍妮·巴斯（Jeanie Buss）已與馬克進行了深度對談。道奇隊建立組織的方式一直是我們的北極星（North Star）。」今夏湖人將擺脫過去「家族企業」的經營模式，全面擴編數據分析、球員開發與全球球探部門。湖人預計於休賽季聘請多位具備現代籃球觀念的高階經理人，甚至可能延攬道奇總裁安德魯‧弗里德曼（Andrew Friedman）擔任顧問。佩林卡強調，保持2026年的薪資彈性是目前所有決策的核心。這也暗示了湖人在今年夏天將有充足的籌碼參與超級巨星的爭奪戰。雖然本賽季湖人戰績（32勝19敗）高於數據預期，但管理層已意識到現有體制的侷限性。簽回布夫金只是補強深度的第一步，真正的風暴將在賽季結束後展開。當詹姆斯（LeBron James）步入職涯末期，湖人正試圖圍繞著唐西奇（Luka Doncic）建立一個像道奇隊那樣，具備長年爭冠實力的專業化組織。