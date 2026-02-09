我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在上一場對陣金州勇士的比賽中，雖然奪下3連勝，但陣中當家球星唐西奇（Luka Doncic）與先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）的傷勢狀況引發外界高度關注。總教練瑞迪克（JJ Redick）於賽後針對兩人的復出進度給出了最新更新，強調球隊將以球員長期健康為首要考量。原本並未出現在傷病名單上的先發中鋒艾頓，在週六賽前熱身時感到右膝不適，隨即被列為延後刮除（Late Scratch）。瑞迪克透露：「艾頓在進行投籃練習時感到膝蓋痠痛，並未完全達到比賽的舒適度。」艾頓本季加盟湖人後，場均能貢獻13.4分與8.4籃板，其67.6%的投籃命中率更位居聯盟第2。所幸目前初步診斷為膝蓋痠痛（Knee Soreness），瑞迪克表示：「目前沒有理由認為這會是長期問題，他將被列入每日觀察名單（Day-to-day）。」周一對陣奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）的比賽，艾頓能否上場仍具不確定性。至於湖人的頭號巨星唐西奇，因左腿筋輕微拉傷（Mild Hamstring Strain）已缺席1場比賽。瑞迪克表示，唐西奇展現了強大的參賽意願，目標是在2月12日明星賽前的最後一場比賽——對陣其前東家達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）時復出。「身為他的教練與前隊友，我了解他的好勝心，只要能打他絕對會打。」瑞迪克指出，唐西奇不僅想在對決舊主時上場，更希望能在洛杉磯舉辦的明星賽中亮相。目前醫療團隊正日以繼夜地進行治療，確保他能在不影響長期健康的前提下回歸。唐西奇本季場均32.8分、7.8籃板及8.6助攻，是MVP的熱門人選。在兩大核心缺陣期間，湖人成功靠著詹姆斯（LeBron James）與八村壘（Rui Hachimura）的發揮守住勝果，展現了極佳的團隊深度。然而，接連面對雷霆隊與馬刺隊等強敵，艾頓與唐西奇的歸期將直接影響湖人能否在西區前5名的卡位戰中維持優勢。