▲明金成（右）因心源性休克過世，留下了老婆林沛締（左）和一對龍鳳胎兒女。（圖／明金成臉書）

▲傅孟柏2度談論《豆腐媽媽》替身演員重傷意外，強調片場工安重要性。（圖／記者吳翊緁攝）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今（9）日娛樂新聞搶先看，爭議國片《世紀血案》導演徐琨華神隱多日後，昨晚終於出面發出6點聲明道歉，宣布暫停參與該片的所有後製⼯作。導演兼演員明金成過世4周年，遺孀發文吐喪夫心聲，惹鼻酸。男星傅孟柏日前才發文痛批8點檔《豆腐媽媽》劇組疏失害替身演員受重傷的意外，他昨晚再度談及此事，強調目前工作的劇組給足他安全感。改編自台灣重大政治懸案的電影《世紀血案》，因未取得當事人林義雄家屬授權便強行開拍，引發社會劇烈反彈。在多位主演紛紛致歉後，神隱多日的導演徐琨華於昨日深夜正式發表6點聲明，首度公開他缺席記者會的真相，是因為沒有受邀，並坦承自己「警總發言人後代」的身分對家屬造成傷害，宣布即刻退出後製工作。導演、演員明金成在2022年2月8日因心源性休克辭世，留下遺孀林沛締與一對龍鳳胎。逝世滿4週年之際，林沛締在社群吐露心聲，坦言2月對她而言格外安靜，是開始獨自承擔生活的起點。她表示，思念早已成為日常，並非不再痛，而是把深厚的愛放在心裡，帶著丈夫給予的勇氣繼續前行，最後深情喊話亡夫「你一直都在」，感動大批網友留言打氣。男星傅孟柏日前為8點檔《豆腐媽媽》替身演員重傷意外發聲，昨日再度透過社群強調片場工安的重要性。他分享剛殺青的新片雖動作戲密集，但因劇組每天開拍前都召開安全會議，讓他拍攝時相當有安全感，認為這些看似細微的提醒，可能在關鍵時刻避免憾事發生。他也提及已故攝影師黃柏雄的意外，更堅定落實工安的必要，並感謝替身與動作演員的專業守護，盼受傷演員早日康復。