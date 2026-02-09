我是廣告 請繼續往下閱讀

球員名稱 所屬球隊 本季亮點 里拉德（Damian Lillard） 拓荒者 二連霸衛冕冠軍（2023、2024） 米契爾（Donovan Mitchell） 騎士 目前以 180 記三分球位居聯盟第一 馬克西（Tyrese Maxey） 76人 生涯首度入選明星賽先發，三分進球數聯盟第 4 鮑威爾（Norman Powell） 熱火 生涯首度入選明星賽，尋求為熱火連莊冠軍 波提斯（Bobby Portis Jr.） 公鹿 參賽者中命中率最高（45.1%） 紐佩爾（Kon Knueppel） 黃蜂 聯盟最強新人射手，有望成史上首位奪冠新秀 布克（Devin Booker） 太陽 曾在 2018 年奪冠，經驗老道 莫瑞（Jamal Murray） 金塊 首度參賽，具備極強的投射穩定度

NBA美國職籃（National Basketball Association）官方正式公布了2026年全明星週末（All-Star Weekend）三分球大賽的8人參賽名單。本屆賽事最受矚目的焦點，莫過於波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）巨星里拉德（Damian Lillard）儘管本季因阿基里斯腱斷裂（Achilles）尚未出賽，仍將披掛上陣挑戰生涯第3座三分球大賽冠軍。現年 35 歲的里拉德自去年 4 月代表公鹿隊（Bucks）出賽季後賽受傷後，便一直處於漫長的復健期。儘管目前仍未在正式例行賽回歸，這位 9 次入選全明星的射手仍決定參加於加州 Inglewood 舉行的全明星盛事。里拉德曾於 2023 年與 2024 年完成三分球大賽二連霸，若今年能再度奪冠，他將成為繼「大鳥」伯德（Larry Bird）與霍吉斯（Craig Hodges）之後，聯盟歷史上第 3 位生涯三度問鼎三分球大賽冠軍的球員。目前里拉德生涯累積 2,804 記三分球，高居史上第 5。費城76人後衛馬克西將成為自2005年柯佛（Kyle Korver）以來，首位代表費城出戰三分球大賽的球員。馬克西本季場均28.8分，其169記三分球表現讓球迷高度期待他能為 76 人奪下隊史首冠。另一方面，熱火隊後衛鮑威爾則背負著衛冕壓力，若他能奪冠，將是繼去年希羅（Tyler Herro）後，熱火球員連續第二年帶回獎盃。熱火隊史已累積5次三分球大賽冠軍，為全聯盟之冠。地點： 洛杉磯 Intuit Dome（快艇隊新主場）時間： 台北時間 2026 年 2 月 15 日（週日）上午 9 時開賽轉播單位： NBC、Peacock