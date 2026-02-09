我是廣告 請繼續往下閱讀

▲消息傳出後，休士頓火箭官方社群媒體隨即發布入選海報慶賀。身為前輩與隊友的杜蘭特也第一時間轉發海報，並大方獻上祝賀：「祝賀28號，這已經是第二次了，以後還會有更多次。」（圖／翻攝自杜蘭特IG）

NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（9）日正式宣布，由於奧克拉荷馬雷霆隊球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因傷遺憾缺席，聯盟總裁席佛（Adam Silver）已指名火箭隊中鋒申京（Alperen Sengun）遞補入選，代表「世界隊」出戰2026年洛杉磯全明星賽正賽。這不僅是申京職業生涯連續第二年入選全明星，更申京本季出賽44場比賽中，場均上場33.9分鐘，交出20.8分、9.5籃板、6.3助攻、1.4抄截與1.0阻攻的全能成績單，投籃命中率高達49.6%。這份「20+9+6+1+1」的神級數據，讓他在日前的陣容公佈後成為公認的遺珠之一。預測平台Kalshi先前曾給出63%的遞補機率，連勇士前鋒格林（Draymond Green）都曾公開為他鳴不平。如今申京順利搭上全明星末班車，也算是實至名歸。隨著申京入選，火箭隊本季正式擁有兩位全明星球員。他將與「死神」杜蘭特（Kevin Durant）共同出征洛杉磯。據統計，這，加入了包括「姚明與法蘭西斯（Steve Francis）」、「姚明與麥格雷迪（Tracy McGrady）」、「哈登（James Harden）與霍華德（Dwight Howard）」以及「哈登與衛斯布魯克（Russell Westbrook）」在內的傳奇行列。消息傳出後，休士頓火箭官方社群媒體隨即發布入選海報慶賀。身為前輩與隊友的杜蘭特也第一時間轉發海報，並大方獻上祝賀：「祝賀28號，這已經是第二次了，以後還會有更多次。」