NBA美國職籃（National Basketball Association）年度最具觀賞性的體能盛宴—— 2026年AT&T灌籃大賽（Slam Dunk Contest）參賽名單正式出爐。隨著三屆冠軍麥克朗（Mac McClung）宣布不參賽，本屆賽事將移師洛杉磯快艇隊全新的主場Intuit Dome舉行。今年的四人包括：海耶斯（Jaxson Hayes）、布萊恩（Carter Bryant）、理查森（Jase Richardson）、強森（Keshad Johnson）參賽名單集結了傳奇之子與擁有驚人彈跳力的新秀，確定將誕生一位全新的灌籃王。《NOWNEWS》將為讀者整理參賽陣容、球員介紹、賽程、賽事資訊和直播網站，供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍2026灌籃大賽參賽陣容
📍2026灌籃大賽參賽者——海耶斯（Jaxson Hayes）
📍2026灌籃大賽參賽者——布萊恩（Carter Bryant）
📍2026灌籃大賽參賽者——理查森（Jase Richardson）
📍2026灌籃大賽參賽者——強森（Keshad Johnson）
📍盤點NBA灌籃大賽歷屆王者
📍2026 NBA洛杉磯全明星周末賽程表 (台灣時間)
📍2026 NBA全明星賽賽事資訊
📍2026年NBA全明星賽灌籃大賽直播
2026灌籃大賽參賽陣容
本次名單由洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）的7呎長人海耶斯（Jaxson Hayes）領銜，他將利用主場優勢與過人的身材展示暴力美學。挑戰者則包含兩位極具潛力的菜鳥：
2026灌籃大賽參賽者——海耶斯（Jaxson Hayes）： 效力於湖人隊，身高7呎，將挑戰成為史上身材最高的灌籃大賽冠軍之一。
球隊： 洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）中鋒
身體素質： 身高 213 公分（7 呎）、臂展約 224 公分（7 呎 4 吋）
技術背景： 現年 25 歲的海耶斯是聯盟中著名的「彈簧人」中鋒。他具備與身高不符的靈活度，職業生涯以驚人的空接灌籃（Alley-oop）與轉換進攻中的暴力虐筐著稱。在 2025-26 年賽季，他在湖人隊擔任重要的禁區輪替，投籃命中率高達 77%，是一名純粹的籃下終結者。
灌籃看點： 他將挑戰成為繼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）之後，少數能奪冠的 7 呎長人。地主優勢與超長臂展帶來的視覺衝擊是他的最大武器。
2026灌籃大賽參賽者——布萊恩（Carter Bryant）： 聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）首輪第14順位新秀，擁有垂直起跳高達40吋的恐怖彈跳力。
球隊： 聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）新秀
背景簡介： 2025 年選秀會首輪第 14 順位被馬刺選中。他在亞利桑那大學（Arizona）時期就是一名身體素質頂尖的側翼，擁有 203 公分（6 呎 8 吋）的身高與強壯的體格。
技術特點： 布萊恩擁有垂直起跳高達 40 吋（約 101 公分）的爆發力，被譽為該屆選秀中最強的「籃筐以上」終結者。他擅長在空中對抗後完成扣籃，且具備極佳的起跳速度（Second Jump），在開放球場（Open Court）具備極強的破壞力。
灌籃看點： 他的起跳速度快且輕盈，屬於爆發力型新秀，預計會展示多種轉體或高難度肢體舒展動作。
2026灌籃大賽參賽者——理查森（Jase Richardson）： 奧蘭多魔術（Orlando Magic）新秀，其父為兩屆灌籃大賽傳奇冠軍傑森·理查森（Jason Richardson），他將繼承父業挑戰王座。
球隊： 奧蘭多魔術（Orlando Magic）新秀
背景簡介： 他是 NBA 二連霸灌籃王傑森-理查森（Jason Richardson）之子，出身密西根州大（Michigan State）。在大學時期就以高難度的實戰扣籃聞名。
技術特點： 理查森完美繼承了父親的基因，早在 8 歲時就能扣籃。他在空中具備極強的平衡感與協調性，能輕鬆做出「大風車（Windmill）」或「胯下換手（Between the legs）」等高難度花式動作。
灌籃看點： 作為「灌籃傳奇之子」，他的每一球都會被拿來與父親相比。他是否能重現理查森當年經典的反手大風車或創造新招式，是當晚最大的話題。
2026灌籃大賽參賽者——強森（Keshad Johnson）： 邁阿密熱火（Miami Heat）二年級前鋒，以充滿力量感的灌籃風格著稱。
球隊與身分： 邁阿密熱火（Miami Heat）二年級前鋒
身體素質： 身高 198 公分（6 呎 6 吋）、體重 104 公斤（230 磅）
背景簡介： 強森在聖地牙哥州大（San Diego State）與亞利桑那大學時期就是著名的防守悍將與「暴力扣將」。他在 2024 年加入熱火，完美契合「熱火文化（Heat Culture）」，以高強度對抗與防守著稱。
技術特點： 不同於上述幾位的輕盈感，強森的灌籃充滿力量感與對稱美。他是一名雙腳起跳型選手，扣籃時力量十足，常讓籃架產生劇烈晃動。
灌籃看點： 他代表了力量型扣將，可能會利用場上道具或身體對抗後的暴力收尾來贏得評審青睞。
本屆賽事原定的全明星球員杜倫（Jalen Duren）近期因故退出，由上述陣容補齊。在麥克朗缺席的情況下，外界預期理查森與布萊恩的「體能對決」將成為當晚的最大看點。
盤點NBA灌籃大賽歷屆王者
NBA灌籃大賽（Slam Dunk Contest）不僅是體能的展現，更是創意的競技場。從早期的暴力虐筐，到現代融合道具與劇情的精采演出，每一屆冠軍都在籃球歷史上留下了不可磨滅的印記。隨著2026年明星賽即將到來，讓我們回顧那些曾統治天空的名字。
1984年鳳凰城太陽隊的拉里-南斯（Larry Nance）奪下首屆冠軍，開啟了這場空中慶典。隨後，人類精華影片威金斯（Dominique Wilkins）與籃球之神喬丹（Michael Jordan）在1987與1988年的巔峰對決，確立了灌籃大賽在流行文化中的地位。喬丹從罰球線起跳的身影，至今仍是運動史上最經典的畫面。
進入21世紀，2000年的灌籃大賽被公認為史上最佳。多倫多暴龍隊的卡特（Vince Carter）以「手臂入筐」與「轉體360度大風車」等劃時代動作，獨自將灌籃水準提升至另一個次元。隨後，理查森（Jason Richardson）在2002與2003年完成連霸，展現了極致的空中協調性。
近年來，灌籃大賽一度面臨星光稀疏的質疑，但拉文（Zach LaVine）與戈登（Aaron Gordon）在2016年的史詩對決重新點燃了熱情。而最近3年（2023-2025），出身G聯盟的麥克-麥克朗（Mac McClung）以極高難度的空中轉體與穩定度完成三連霸，證明了只要有實力，舞台不分出身。
💡 數據重點摘要
2026NBA洛杉磯全明星周末賽程表 (台灣時間)
2026 NBA全明星賽賽事資訊
地點： 洛杉磯 Intuit Dome（位於 Inglewood）
時間： 台北時間 2026 年 2 月 15 日（週日）上午 9 時開賽（明星賽週六之夜）
重點看點： 理查森能否重現父親 2000 年代初期的經典灌籃風采。
📍2026年NBA全明星賽灌籃大賽直播
本屆賽事將由NBC自2002年後重啟全國轉播。
📌電視轉播：NBC。
📌網路串流：Peacock、NBA TV。
📌台灣收視：預計由緯來體育台、愛爾達體育台及NBA League Pass提供全程直播。
|年代
|冠軍代表
|成就亮點
|1980s
|麥可-喬丹（Michael Jordan）
|唯一蟬聯冠軍的得分王，罰球線起跳傳奇
|2000s
|文斯-卡特（Vince Carter）
|公認史上最強單屆表現，定義現代灌籃
|2000s
|奈特-羅賓森（Nate Robinson）
|史上唯一3度奪冠（2006、2009、2010）
|2010s
|扎克-拉文（Zach LaVine）
|2015-2016連霸，與亞倫-戈登激戰成經典
|2020s
|麥克-麥克朗（Mac McClung）
|史上首位連3年奪冠（2023-2025），草根傳奇
- 奪冠次數最多： Nate Robinson（3次：2006、2009、2010）。
- 最近的三連霸： Mac McClung（2023、2024、2025）。
- 連霸紀錄保持者： Michael Jordan、Jason Richardson、Zach LaVine 以及 Mac McClung。
|台灣日期 (星期)
|台灣時間
|賽事 / 活動焦點
|舉辦地點 (洛杉磯)
|2月13日 (五)
|上午 08:00
|NBA Crossover 球迷嘉年華
|洛杉磯會議中心 (LA Convention Center)
|2月14日 (六)
|上午 08:00
|NBA 全明星名人賽
|Kia 論壇體育館 (Kia Forum)
|上午 10:00
|NBA 新秀挑戰賽 (Rising Stars)
|Intuit 巨蛋 (Intuit Dome)
|中午 12:00
|NBA HBCU 經典賽
|Kia 論壇體育館 (Kia Forum)
|2月15日 (日)
|上午 09:00
| NBA 全明星週六之夜
(技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽)
|Intuit 巨蛋 (Intuit Dome)
|2月16日 (一)
|凌晨 03:30
|NBA G聯盟 Next Up 明日之星賽
|洛杉磯會議中心 (LA Convention Center)
|上午 06:00
|第75屆 NBA 全明星賽 (正賽)
|Intuit 巨蛋 (Intuit Dome)
