在密爾瓦基公鹿隊因當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）受傷缺陣而苦尋進攻解方之際，球隊終於在自由市場補強關鍵戰力。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，公鹿隊已正式簽下日前被籃網隊裁掉的24歲得分好手湯瑪斯（Cam Thomas）。
交易大限遺珠有新東家了 查拉尼亞：公鹿正式達成協議
查拉尼亞於社群平台X上透露，湯瑪斯的經紀人羅恩佐尼（Tony Ronzone）證實，這位具備爆炸性得分能力的年輕後衛已與公鹿達成加盟協議。湯瑪斯過去三個賽季在籃網隊場均能貢獻21.4分，他的加盟預計能成為公鹿目前貧弱自主得分火力下的及時雨。
美媒《Heavy Sports》指出，身為聯盟最具爆炸力的年輕得分手之一，湯瑪斯本季在籃網的處境卻日益尷尬。由於籃網決定將重心放在開發具備未來性的全能新秀，湯瑪斯偏「單打獨鬥」且防守端貢獻較少的球風，被認為會壓縮隊友發揮空間。
在去年夏天乏人問津、交易截止日又無合適報價的情況下，籃網最終選擇放人。然而，對於正處於戰力空缺的公鹿隊而言，無疑是沙漠中的甘霖。
字母哥傷情未明 公鹿簽下托馬斯「兩手準備」
公鹿隊本季走得極為艱辛，頭號球星字母哥因傷長期缺陣，導致球隊目前仍在附加賽邊緣掙扎。簽下湯瑪斯的動機《Heavy Sports》認為是公鹿隊在進行「兩手準備」。第一當然是爭取季後賽門票， 若字母哥能及時回歸，湯瑪斯的火力和字母哥的破壞力結合，有望幫助公鹿在附加賽競爭中超越公牛與老鷹。
第二就是「練兵與觀察」 ，若球團最終決定讓字母哥關機以爭取更高順位的選秀權，湯瑪斯將獲得無限開火權，讓公鹿可以藉此觀察他是否能成為球隊長期的核心拼圖。
「當Cam（湯瑪斯）在這裡時，他是我們的一員，他穿上籃網球衣全力以赴、奮力競爭。」費南德茲說道，「我想看到的那種特質他一直都有，他是個努力的隊友。現在對於他能在新起點開始，我感到很興奮。我們真心祝他好運，並感謝他為這支球隊付出的時間。」
棄騎士與勇士選公鹿 湯瑪斯追求「無限開火權」《Heavy Sports》報導指出，克里夫蘭騎士與金州勇士先前也對托馬斯展現高度興趣。騎士隊曾考慮以鮑爾（Lonzo Ball）作為交易籌碼向籃網換取湯瑪斯，但最終未能成行。事實上，騎士隊陣中已有多位成熟的明星後衛，湯瑪斯就算加入也難以擠進輪替當中；而勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對「不打團隊籃球」的年輕球員容忍度極低，湯瑪斯加盟後很有可能被冰。相比之下，公鹿隊目前貧弱的板凳火力能為湯瑪斯提供最佳舞台。
籃網教頭費南德茲：感謝付出 祝他在新東家發光在湯瑪斯被釋出時，籃網隊總教練費南德茲（Jordi Fernandez）曾接受採訪表示，這是一項管理層的決定，但他對湯瑪斯的職業態度給予高度肯定。
