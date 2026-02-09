我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇今（9）日在客場展現強大統治力，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）全場狂砍41分、8籃板與4抄截，帶領球隊以115：96大勝明尼蘇達灰狼。快艇隊在交易截止日送走哈登（James Harden）與祖巴茨（Ivica Zubac）後，雖然新援尚未歸隊，但雷納德憑藉高效表現為球隊定下基調。34歲的雷納德今日開局便展現防守侵略性，連續完成3次抄截。他賽後表示：「我只想在比賽初期就為防守端定下基調，積極爭球並發動轉換進攻。」雷納德在上半場便豪取24分，帶領快艇在第二節末段打出20：6的攻勢，半場結束時已取得54-42的領先，且此後未再讓對手追近。這是雷納德本季第4次得分突破40大關，並追平了職業生涯客場第二高的得分紀錄。反觀灰狼隊，在明星長人戈貝爾（Rudy Gobert）日前批評球隊努力程度後，今日進攻依然疲軟，全場得分寫下本季次低紀錄。灰狼以艾德華茲（Anthony Edwards）的23分為最高，藍道（Julius Randle）則進帳17分。比賽末段雙方爆發衝突，快艇隊鄧恩（Kris Dunn）因推擠藍道遭到驅逐出場。在另一場東區頂尖對決中，紐約尼克（New York Knicks）在布朗森（Jalen Brunson）31分與8助攻的帶領下，以111：89痛擊波士頓塞爾提克。尼克在第三節末段打出15-3的高潮，讓塞爾提克在該節三分球10投0中，徹底失去競爭力。阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）今日迎來尼克首秀，替補登場貢獻12分；唐斯（Karl-Anthony Towns）則有11分與10籃板。尼克近10場奪下9勝，目前戰績34-19，與塞爾提克並列東區第二位。邁阿密熱火靠著阿德巴約（Bam Adebayo）攻下22分，攜手新援鮑威爾（Norman Powell）的21分，帶領熱火以132：101在客場大勝華盛頓巫師。多倫多暴龍靠著巴恩斯（Scottie Barnes）繳出25分、14籃板，與巴瑞特（RJ Barrett）合力以122：104擊退印第安納溜馬。溜馬明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）面對前東家拿下18分，但溜馬仍吞下4連敗。