▲海史密斯（Haywood Highsmith）是典型的3D側翼，雖然有傷病隱憂，但在防守端具備「瑞士刀」般的泛用性，是勇士與湖人的頭號目標。（圖／美聯社／達志影像）

▲樂福（Kevin Love）這類老將被視為「休息室領袖」，能在高壓的季後賽期間舒緩團隊氣氛，並在關鍵時刻提供短暫的支援。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日落下帷幕，聯盟正式進入「買斷市場（Buyout Market）」時間。對於追求爭冠或季後賽卡位的球隊而言，這是在球員交易截止後最後的補強機會。然而，由於新版勞資協議（CBA）引進了更嚴格的稅線限制，本屆買斷市場的運作規則比往年更為複雜。以下為您整理2026年買斷市場的三大核心規則與專家點名的重點球員：為了確保聯盟競爭公平性，2026年的買斷操作必須遵循以下限制。3月1日「季後賽資格」期限是最常被誤解的規定。球員不一定要在3月1日前簽新約，但必須在3月1日結束前與原球隊完成買斷或被裁掉，才能代表新東家出戰季後賽。如果球員在3月2日才恢復自由身，即便簽約也無法參加季後賽。外界最矚目的「豪華稅限制」門檻，根據新版CBA，凡是薪資超過「第一硬上限（First Apron）」或「第二硬上限（Second Apron）」的球隊，禁止簽下買斷前年薪超過全額中產階級例外條款（Non-Taxpayer MLE，本季約1410萬美元）的球員。目前受此限的球隊包括勇士（Warriors）、騎士（Cavaliers）與尼克（Knicks）。另外就是「回歸限制」與豁免，原則上球隊不能簽回該季剛交易出去並被買斷的球員。但若該球員被交易兩次（如康利從灰狼交易至公牛，再轉至黃蜂後被裁），則原球隊（灰狼）即可合法簽回，這也是康利（Mike Conley）本季得以重返明尼蘇達的原因。根據《Heavy Sports》採訪匿名東區教練的評估，本季有幾位球員被視為能立即提升戰力的「贏球拼圖」。▪️紐基奇（Jusuf Nurkic）： 場均11.2分、10.2籃板。教練評價：「聯盟中沒有一支球隊不需要這種能從板凳出發的優質內線。」▪️海史密斯（Haywood Highsmith）： 典型的3D側翼，雖然有傷病隱憂，但在防守端具備「瑞士刀」般的泛用性，是勇士與湖人的頭號目標。▪️凱爾-安德森（Kyle Anderson）： 被視為半場進攻的組織大師，場均7.1分、3.1助攻，能為季後賽球隊提供穩定的第二持球點。▪️米德爾頓（Khris Middleton）： 儘管爆發力不如巔峰，但高籃球智商與穩定的外線，適合扮演季後賽的奇兵角色。▪️樂福（Kevin Love）與喬丹（DeAndre Jordan）： 這類老將被視為「休息室領袖」，能在高壓的季後賽期間舒緩團隊氣氛，並在關鍵時刻提供短暫的支援。2026年的競爭環境極其緊繃，西區前10名的勝差僅在伯仲之間。對於像湖人或賽爾提克這樣已降至第一硬上限以下的球隊，他們擁有更寬廣的簽約權限，可以無障礙地追逐任何高薪買斷球員。反觀勇士與尼克，則必須在有限的選擇中尋求最精確的補強。