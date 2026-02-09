我是廣告 請繼續往下閱讀

巫師GM親自澄清AD「關機」流言！全明星賽後歸期將明朗

華盛頓巫師隊總管道金斯（Will Dawkins）於今（9）日對外表態，預計新加盟的10次全明星前鋒「AD」戴維斯（Anthony Davis）將在本賽季內重返賽場。此番言論直接反駁了日前《The Athletic》引述匿名消息指出巫師可能讓戴維斯「提前關機」停賽至季末的報導。戴維斯是在日前的交易大限前，作為8人大交易的核心球員從達拉斯獨行俠轉戰華盛頓。他自1月9日起因非慣用手手指韌帶拉傷缺陣，最初預估的康復時間為6週。日前根據《The Athletic》名記Chris Haynes報導，戴維斯因手部手術後的恢復情況以及腹股溝傷勢，恐怕會退出本季剩餘所有賽事，專心復健以迎接2026-27賽季的完全康復。不過巫師總管道金斯今日出面澄清，「目前的計畫是讓AD回到達拉斯完成最後階段的療程，」道金斯進一步表示，「全明星賽休兵期間，他將接受醫生的複診，這對我們評估他的進展與具體歸期至關重要。」儘管巫師隊目前戰績僅14勝37敗、位居東區倒數第二，但球隊在交易市場的動作頻頻。除了戴維斯，巫師還在1月份從老鷹隊換來4次全明星後衛崔楊（Trae Young），瞬間讓這支重建球隊擁有兩位聯盟頂級巨星。針對因膝蓋扭傷缺陣一大段時間的崔楊，道金斯也帶來了好消息：「崔楊已經開始進行場上訓練，從1對0逐步增加到2對2的對抗強度，復原的進度非常正面，明星賽期間也會重新評估。」雖然巫師本季重返季後賽的難度極高，但球團透過兩筆交易，在不損及年輕核心的情況下完成了戰力的升級。目前陣中除了AD與崔楊外，還保有 2024 年選秀榜眼薩爾（Alex Sarr）以及表現搶眼的新秀後衛強森（Tre Johnson）。若AD與崔楊能在今年的下半季順利回歸、尋找默契，這支集結了頂級老將經驗與高天賦新秀的華盛頓新軍，無疑將在下個賽季成為東區最具威脅性的黑馬。