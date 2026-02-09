我是廣告 請繼續往下閱讀

關⼼林宅血案與電影《世紀血案》的社會⼤眾，大家好，我是《世紀血案》的導演徐琨華。

這些日子以來，從《世紀血案》殺青記者會開始，引起社交媒體與大眾傳媒的疑慮與爭議、造成社會資源的耗費，我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。



以下，針對我參與這部電影⼯作的實情，以及我的理解與判斷，逐項說明。



1. 2025年8月，製片⼈郭木盛先⽣將《世紀血案》劇本遞給了我，劇本由出品⼈蘇敬軾先生親⾃編劇完成，當時正在尋找導演。郭先生希望我和蘇先⽣接觸討論是否承接導演⼯作。第⼀次溝通時，我曾提及當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先⽣的回應是「因為林義雄先⽣曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作。」



同時，我因為在其劇本中，讀到的都是對林先⽣及其家人方方面面的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作。



但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不足的，林先⽣與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先⽣與家屬誠摯地道歉。



2. 我誠心希望關心此事的各方人士，不再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員。絕⼤部分的演員是因為我⽽參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與⼯作⼈員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。



3. 我成長在台灣⺠主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值。然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。



雖然⼀開始我有提醒出品⼈和製片⼈，但我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上。



4. 我本著尊重電影是⼀個團隊分⼯及職場倫理，作為⼀名由製片⼈與製作公司雇⽤的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。



殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。不久，當這部片引發公眾疑慮之時，我認為作為⼀名⼯作⼈員應該謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發⾔，但這樣的延宕出面也引發社會多⽇爭議，我也深感歉意並責無旁貸。



雖然這部電影並非由我發起，但當我點頭接下導演⼯作的那⼀刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任。



5. 作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。



6. 最後，對於曾經給我⼯作機會、讓我得以學習成長的老師們和前輩們，我認為電影作品能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，卻疏忽了上述種種前提，這部分是我不夠成熟，希望我的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作自由與對話空間。



對所有關⼼此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你惹⿇煩了。

最後再次向林義雄先生和其家屬至上我的歉意。



電影《世紀血案》改編自台灣重大政治懸案「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄家屬授權，尚未上映就引發軒然大波，這幾天演員群紛紛發聲道歉，導演徐琨華神隱數日，昨晚（8日）也正式發表6點聲明，對家屬造成傷害感到抱歉，並宣布即刻暫停參與後製工作。不過，資深音樂人許常德認為「暫停」的意思就是沒打算停止。另外，《世紀血案》已砸5000萬製作，是否會因抵制而胎死腹中？監製郭木盛日前受訪時未正面回應，僅表示目前正忙於處理後續補救與致歉事宜。導演徐琨華身為「警總發言人後代」，昨日他發出聲明，對於近日因電影引發的爭議，深感歉意且責無旁貸。徐琨華直言「當我點頭接下導演⼯作的那⼀刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任」，為了表示對林義雄先生的歉意，他宣布即刻暫停參與所有後製⼯作。不過，許常德今（9）日在臉書上發文，認為「暫停意思就是，這個製作沒打算停止」，網友則回：「等輿論風向過了，再繼續執行」、「言簡意賅，感謝您發聲」。另外，徐琨華也在聲明中還原拍攝過程，透露當初會承接導演工作，是看到劇本中都是對林先⽣及其家人的正面描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，卻忽略家屬的感受，坦承自己確實思慮不周，因此向林先⽣與家屬誠摯地道歉。值得一提的是，演員群在道歉聲明中表示，因當初合約上寫已取得授權，才會答應演出，沒想到最後才發現被欺騙，製作方根本未取得林義雄家屬授權。對此，監製郭木盛先前回應，有想過如果事前去找林家人，他們可能會不願意故事拍出來，所以原本打算將電影剪輯完成後，再帶著成品去拜訪家屬，不過如今遭到大眾抵制，電影是否能上映都是未知數。