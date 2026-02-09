我是廣告 請繼續往下閱讀





東區頂尖強權今（9）日於TD花園球場展開正面對決。紐約尼克隊在明星後衛布朗森（Jalen Brunson）全場轟下31分、8助攻的帶領下，以111：89大勝主場的波士頓塞爾提克。尼克不僅一掃先前慘敗給活塞的陰霾，更成功終結了塞爾提克近期的五連勝，目前兩隊戰績同為 34 勝 19 敗，並列東區第二。上半場雙方互有往來，尼克暫時以60：53取得領先。易籃再戰，尼克單節打出一波25：15的攻勢，進而帶著17分領先進入第四節。儘管塞爾提克試圖發起反撲，但布朗森接管比賽，他在第四節中段個人連得10分，瞬間將分差擴大至23分，讓比賽提前進入垃圾時間，終場便以89：111於主場吞下敗仗。尼克隊今日除了布倫森外，哈特（Josh Hart）貢獻19分，布里吉斯（Mikal Bridges）進帳14分，新援阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）在尼克首秀也替補出賽貢獻12分。塞爾提克方面，雖然布朗（Jaylen Brown）力砍全隊最高的26分，懷特（Derrick White）也有19分進帳，但其餘隊友無法挹注火力。本場比賽塞爾提克手感冰冷，三分球41投僅7中，命中率低至17.1%，進攻端明顯缺乏支援，不敵尼克多點開花。這場勝利對尼克具有極大意義，他們在過去10場比賽中贏下 9 場，氣勢如虹。而塞爾提克本季雖然靠著團隊韌性打出一波連勝，但今日的慘敗也暴露出進攻選擇過於單一的問題。目前東區前段班競爭激烈，尼克與塞爾提克的勝差完全抹平，接下來每一場例行賽都將影響季後賽的主場優勢。而尼克隊將於週三回到主場迎戰印第安納溜馬，力求延續連勝勢頭；塞爾提克則需在週四主場面對芝加哥公牛的挑戰，尋求重新找回進攻節奏。