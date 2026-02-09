電影《陽光女子合唱團》由陳意涵、翁倩玉、安心亞等人主演，票房直逼5億，有望打破《海角七號》的紀錄。近日更傳出《陽光女子合唱團》也將在中國上映，但片中多元成家、監獄飆髒話的情節，讓影迷認為恐怕難以在中國過審。對此，發行商「壹壹喜喜電影」也出面回應，「目前沒有收到任何相關資訊，沒有聽說中國要上片的消息」。
《陽光女子合唱團》有望在中國上映？2情節恐難闖關
《陽光女子合唱團》在台灣上映後好評不斷，票房持續往上衝，目前也已定檔將在3月5日於香港上映，對此，中國影迷也紛紛敲碗，想在大螢幕觀賞這部催淚神片。一名疑似知情人的網友日前就爆料，表示中國片商「萬達」已經取得發行權，更曝光一張萬達作品牆的照片，裡面就包含《陽光女子合唱團》的海報。
該消息在網路上持續引發網友討論，但不少台灣影迷認為，《陽光女子合唱團》的劇情應該難以在中國過審，畢竟片中有許多在監獄飆髒話、用台語吵架的情節，大部分中國觀眾應該都看不懂也沒有共鳴，再加上多元成家的議題在中國本來就很難被公開討論，這2大情節恐成為在對岸上映的難關。
《陽光》發行商否認進軍中國：沒聽說相關消息
針對電影是否進軍中國一事，據《三立新聞網》報導，《陽光女子合唱團》發行商壹壹喜喜電影日前也出面回應，表示目前沒有收到任何相關資訊，「沒有聽說中國要上片的消息」。
不過《陽光女子合唱團》的導演林孝謙與編劇呂安弦之前也曾聯手打造過電影《比悲傷更悲傷的故事》，該片一樣改編自韓國電影，當時就有在中國上映，創下9.57億人民幣（約新台幣43億元）的驚人票房，代表此類型催淚電影在中國確實很有市場，是否真的對進軍對岸，可能性還無法說死，應該可以再觀望。
影片來源：壹壹喜喜電影YouTube
