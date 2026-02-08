我是廣告 請繼續往下閱讀

《陽光女子合唱團》劇情、角色介紹

《陽光女子合唱團》紅什麼？5亮點、彩蛋二刷更有感

《陽光女子合唱團》改編自韓國電影《美麗的聲音》

《陽光女子合唱團》雙主題曲加乘 A-Lin、洪佩瑜也是推手

《陽光女子合唱團》賣破4億元 國片前5賣座電影排行

▲翁倩玉（右）與陳意涵（左）在《陽光女子合唱團》有動人的對手戲。（圖／翻攝自陽光女子合唱團臉書）

陳意涵－李惠貞 罪行：殺老公



翁倩玉－楊玉英 罪行：殺老公、兒子，自殺未遂



安心亞－邱秀蘭 罪行：販毒



孫淑媚－黃珮瀅 罪行：詐騙



何曼希－劉宥芯 罪行：殺人



鍾欣凌－王美麗 罪行：討債

苗可麗－方麗科長，鐵面無私，實則內心溫暖，幫助惠貞與女兒重逢



陳庭妮－監警陳育雯，總是默默支持著這群女囚

▲翁倩玉（如圖）在片中飾演楊玉英，和女兒之間的故事在主題曲〈再見的時候〉有更多篇幅。（圖／翻攝自YouTube 何樂音樂 PQP MUSIC和洪佩瑜 Pei-Yu Hung）

1.翁倩玉睽違半世紀的影壇回歸

2. 超強「全女性」實力派卡司

3. 改編自經典的本土化救贖故事

▲《陽光女子合唱團》改編2010年韓國電影《美麗的聲音》（下），都是講述女子監獄裡的故事。（圖／《하모니》Naver劇照、《陽光女子合唱團》臉書）

▲A-Lin（中）和《陽光女子合唱團》導演林孝謙（右）再合作，為片子唱出催淚暖心的主題曲〈幸福在歌唱〉。（圖／翻攝自YouTube 吉米哥 Jimi Bro）

▲《陽光女子合唱團》陳意涵的母女情太感人，有望挑戰國片5億元紀錄。（圖／翻攝自YouTube A-Lin官方專屬頻道）

電影《陽光女子合唱團》已經突破4億元票房，有望衝破5億元，挑戰《海角七號》18年來的冠軍寶座，《NOWNEWS今日新聞》整理出這部電影的看點、角色，以及原著作品，光是靠社群平台Threads、IG、臉書的洗版，讓原本對這部片沒興趣的觀眾，也都掏錢進戲院「哭一下」，趁著農曆新年將至，如果還沒有其他行程的，不仿追一下這部破億的奇蹟神作吧。該片以女子監獄作為背景，陳意涵飾演的「惠貞」因為殺了家暴夫入獄，在獄中生下女兒「芸熙」，她的獄友還有翁倩玉、孫淑媚、安心亞和何曼希，因為芸熙被診斷出先天性白內障，陳意涵打算組成合唱團，向女兒告別。所有女囚都有屬於自己的故事，電影涵蓋了愛情、親情和友情，最重要的是「愛」和「遺憾」。翁倩玉睽違47年再拍國片絕對是一大看點，尤其一開場她就因為幫陳意涵替女兒慶生，被罰100個交互蹲跳，還打扮成女囚，實在太犧牲。這部片集結了台灣多位不同世代的演技派女星，共同詮釋監獄女子合唱團的故事，包括劇情聚焦在因不同苦衷入獄的女性身上，她們透過歌唱互相治癒，呈現出深厚且催淚的女性情誼。雖然翻拍自韓片，但導演林孝謙與編劇呂安弦賦予了這部片豐富的台灣文化色彩，故事核心在於一群受刑人如何透過音樂找回自我尊嚴，並與深愛的家人尋求和解。片中陳意涵的孩子患有先天性白內障，雖然監獄可以養孩子到3歲，最後她決定忍痛放手，在分離的瞬間，1歲的芸熙哭喊著「我要媽媽」，陳意涵則被壓制在地上，想再抱抱女兒，最後一次，被影評譽為「年度必哭」的溫情之作。許多人二刷《陽光女子合唱團》後發現很多細節，像是電影的開頭，是長大後的芸熙（後改名子晴）收到親生媽媽陳意涵送她生日禮物的畫面，一台藍色的鋼琴，那是她1歲時，跟惠貞在監獄裡慶生，獄友阿蘭（安心亞 飾）送她的。後來芸熙發現養母曾愷玹收在櫃子裡的鐵盒，裡面有「陽光女子合唱團」的徽章，還有她小時候的相冊，以及台北女子監獄發生命案的新聞簡報，這些東西原本都是曾愷玹送給陳意涵做紀念的，怎麼會又都還回來？其實開頭就演出了陳意涵的結局。《陽光女子合唱團》改編自2010年上映的《美麗的聲音》（하모니）。《美麗的聲音》當年在韓國首映首日觀影人次即突破10萬，一度擊敗好萊塢鉅片《阿凡達》登上票房冠軍，上映時間超過3個月，最終累積觀影人次達301萬，換算票房成績突破6億台幣。A-Lin和導演林孝謙在《比悲傷更悲傷的故事》就合作過，讓歌曲〈有一種悲傷〉隨著電影熱賣，也成了暢銷歌曲，這一次又攜手的〈幸福在歌唱〉則是以溫暖的風格，讓觀眾回味劇中人的生命故事，同樣極具催淚效果。而另一首由洪佩瑜演唱的〈再見的時候〉，則是緊扣翁倩玉扮演的玉英奶奶和女兒的故事，MV呈現電影中沒播出的片段，讓人看了就落淚，目前已有186萬次瀏覽量。除了新歌動人外，合唱團在甄選、表演的過程還唱了謝金燕〈練舞功〉、陶晶瑩〈姐姐妹妹站起來〉、蕭亞軒〈表白〉等著名歌曲，讓觀眾感到親切，也能把氣氛變得更嗨。回顧台灣影史票房紀錄，第一名是魏德聖執導的《海角七號》，票房超過5.3億元，已經蟬聯冠軍18年，第二名也是魏德聖的作品《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》，票房4.7億元。原本的第三名是九把刀執導的《那些年，我們一起追的女孩》，票房4.2億元，不過現在已經被《陽光女子合唱團》追過，掉到第4名。外界也看好這部作品，有望挑戰第一名的《海角七號》。這部片的成本或許不高，畢竟女演員都穿著囚服，也不用畫什麼妝，場景也都在監獄裡，但每一個進戲院的人，都一定會哭到破破爛爛走出來，而且出來之後，還會在社群分享「哭爆心得」，讓原本對這部電影可能沒興趣的人，也產生好奇心，電影票才360元，不掏錢進去都對不起自己啊！