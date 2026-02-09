蠟筆小新動感迴轉壽司陪大家過年！台灣藏壽司表示，最新聯名蠟筆小新首度開抽13款扭蛋，超萌小葵角色「公仔吊飾」、「磁鐵書籤」、「動感吊飾」，全台首度推出聯名壓縮旅行袋組及不鏽鋼吸管杯加價購周邊商品；15家門市送「小新零錢包」限店滿額贈；全台5家蠟筆小新主題店拍照打卡再抽療癒系絨毛抱枕，《NOWNEWS今日新聞》幫大家一次整理藏壽司扭蛋攻略快掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
藏壽司：蠟筆小新13款扭蛋！公仔吊飾、磁鐵書籤、動感吊飾2/14開搶

台灣藏壽司過年打造蠟筆小新宇宙，聯名扭蛋發出動感光波！官方表示，2月14日開扭三大系列共13款蠟筆小新角色扭蛋，經典角色有小新、小葵、鱷魚阿山、小白、肥嘟嘟左衛門一起登場，值得一提的是，公仔吊飾首度加入超萌小葵絕對搶爆。

▲藏壽司蠟筆小新13款扭蛋動感過年。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲藏壽司蠟筆小新13款扭蛋動感過年。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
以藏壽司招牌日式KURA燈籠元素打造的5款「蠟筆小新公仔吊飾」，小新露屁屁搞笑登場、呆萌小葵選中可愛粉紅色燈籠，肥嘟嘟左衛門還倒釣掛在燈籠上，每個都想收集。

還有4款「蠟筆小新磁鐵書籤」描繪主角誇張又生動的瞬間，小葵騎在小白身上往前衝、小新得意跳舞現身；4款「蠟筆小新動感吊飾」看得到肥嘟嘟左衛門、鱷魚阿山激動登場。

藏壽司蠟筆小新最新聯名，全台門市2月14日3月26日限時開搶13款限定扭蛋。

▲5款「蠟筆小新公仔吊飾」結合藏壽司招牌日式KURA燈籠元素。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲5款「蠟筆小新公仔吊飾」結合藏壽司招牌日式KURA燈籠元素。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲4款「蠟筆小新磁鐵書籤」、4款「蠟筆小新動感吊飾」開扭。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲4款「蠟筆小新磁鐵書籤」、4款「蠟筆小新動感吊飾」開扭。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
全台首度！聯名壓縮旅行袋組、2款不鏽鋼吸管杯加價購開搶

藏壽司全台加價購首度推出搶手周邊商品，一次擁有大中小三種尺寸的「蠟筆小新雙層壓縮旅行三件組」，採雙拉鍊壓縮設計、輕鬆收納好實用；2月14日起，凡於全台門市單筆消費滿800元，加價購599元（限量7400組，售完為止）。 

2款「1200ml不鏽鋼手提吸管杯」，淡粉色是小新合體小白、夢幻寶寶藍色款是鱷魚阿山搭配星星小餅乾；2月26日起單筆消費滿800元，加價購699元（限量7400組，售完為止）。

▲大中小三種尺寸的「蠟筆小新雙層壓縮旅行三件組」加價購一次獲得。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲大中小三種尺寸的「蠟筆小新雙層壓縮旅行三件組」加價購一次獲得。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲「1200ml不鏽鋼手提吸管杯」2款配色。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲「1200ml不鏽鋼手提吸管杯」2款配色。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
藏壽司：全台15家門市送「小新零錢包」限店滿額贈！

以下指定店舖，2月14日起消費滿1200元並完成社群任務，即可獲得「皮革三角零錢包」，共有淡粉色、鵝黃色2款（隨機贈送，2款總共4500個，送完為止）。全台15家指定門市為：

「北部」松江南京、板橋遠科、桃園遠百、八德興豐路、林口三井Outlet店。

「中部」台中惠文路、台中大遠百、台中港三井Outlet、台中三井Lalaport店。

「南部」嘉義耐斯、台南FOCUS、漢神本館、高雄岡山、高雄五福光華、林園沿海路。

▲藏壽司全台15家門市限店送「皮革三角零錢包」，淡粉色、鵝黃色2款，正反面不同圖案可收藏。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲藏壽司全台15家門市限店送「皮革三角零錢包」，淡粉色、鵝黃色2款，正反面不同圖案可收藏。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
藏壽司：5間主題店限定佈置！打卡抽獎：蠟筆小新、小白絨毛抱枕

藏壽司全台限定5間門市打造成蠟筆小新特色聯名主題店，在店裡用餐置身蠟筆小新的世界。2月14日至3月26日，前往主題店用餐並完成社群指定任務，就有機會抽中限量好禮。

Facebook抽獎贈品為療癒感滿滿的「蠟筆小新絨毛抱枕」；Instagram則有機會抽中超人氣萌力「小白絨毛抱枕」。2款抱枕皆採用Q彈柔軟的絨毛觸感，摸起來蓬鬆又療癒，並採用可拆洗拉鍊設計兼具實用性。

全台藏壽司5間蠟筆小新主題店限定佈置：板橋遠科、桃園大興西、台北館前、台中惠文路及高雄五福光華。

▲藏壽司5間主題店限定，FB抽獎「蠟筆小新絨毛抱枕」、Instagram抽「小白絨毛抱枕」。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲藏壽司5間主題店限定，FB抽獎「蠟筆小新絨毛抱枕」、Instagram抽「小白絨毛抱枕」。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲全台5間藏壽司蠟筆小新主題店限定佈置。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲全台5間藏壽司蠟筆小新主題店限定佈置。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
《NOWNEWS今日新聞》記者提醒大家，現在台灣藏壽司已經推出全新改版菜單價格！7種新價格盤子共有30元、40元、50元、60元、80元、90元、100元可選，最便宜售價30元起、投盤5盤最低150元就可以抽蠟筆小新扭蛋；搭配手機點餐累積消費200元也可抽獎，推薦60元、80元、90元三種價格盤子雙倍中獎機率

▲藏壽司扭蛋機率變高，投5盤扭蛋一次、手機點餐滿200元也抽獎一次，三種價位加碼累計又投盤。（圖／Gemini生成）
▲藏壽司扭蛋機率變高，投5盤扭蛋一次、手機點餐滿200元也抽獎一次，三種價位加碼累計又投盤。（圖／Gemini生成）
▲台灣藏壽司最新聯名蠟筆小新13款扭蛋。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
▲台灣藏壽司最新聯名蠟筆小新13款扭蛋。（圖／藏壽司kurasushi.tw）
另外，爭鮮盲盒壽司雖然光速完售，不過MAGiC TOUCH消費滿滿800元「免費送馬年限量年紅包袋（2入）」（數量有限，送完為止）；爭鮮gogo購買「鮮來運轉好運到」系列，隨附「有go旺新年運勢貼紙」，財運、桃花、工作、健康運馬上開運。

資料來源：藏壽司蠟筆小新、​​​​​​​爭鮮

相關新聞

藏壽司2/5菜單改版！新增30元、100元7種價格　手機點餐扭蛋雙倍

爭鮮盲盒沒了！筊杯搶爆4天即秒殺　官方急公告：各門市陸續完售

星巴克買一送一咖啡優惠！大杯57.5元起　草莓抹茶那堤一招搶先喝

麥當勞買一送一！免費送大薯、玉米湯優惠券　歡樂送優惠也買1送1