蠟筆小新動感迴轉壽司陪大家過年！台灣藏壽司表示，最新聯名蠟筆小新首度開抽13款扭蛋，超萌小葵角色「公仔吊飾」、
「磁鐵書籤」、「動感吊飾」，全台首度推出聯名壓縮旅行袋組及不鏽鋼吸管杯加價購周邊商品；15家門市送「小新零錢包」限店滿額贈；全台5家蠟筆小新主題店拍照打卡再抽療癒系絨毛抱枕，《NOWNEWS今日新聞》幫大家一次整理藏壽司扭蛋攻略快掌握。
藏壽司：蠟筆小新13款扭蛋！公仔吊飾、磁鐵書籤、動感吊飾2/14開搶
台灣藏壽司過年打造蠟筆小新宇宙，聯名扭蛋發出動感光波！官方表示，2月14日開扭三大系列共13款蠟筆小新角色扭蛋，經典角色有小新、小葵、鱷魚阿山、小白、肥嘟嘟左衛門一起登場，值得一提的是，公仔吊飾首度加入超萌小葵絕對搶爆。
以藏壽司招牌日式KURA燈籠元素打造的5款「蠟筆小新公仔吊飾」，小新露屁屁搞笑登場、呆萌小葵選中可愛粉紅色燈籠，肥嘟嘟左衛門還倒釣掛在燈籠上，每個都想收集。
還有4款「蠟筆小新磁鐵書籤」描繪主角誇張又生動的瞬間，小葵騎在小白身上往前衝、小新得意跳舞現身；4款「蠟筆小新動感吊飾」看得到肥嘟嘟左衛門、鱷魚阿山激動登場。
藏壽司蠟筆小新最新聯名，全台門市2月14日3月26日限時開搶13款限定扭蛋。
全台首度！聯名壓縮旅行袋組、2款不鏽鋼吸管杯加價購開搶
藏壽司全台加價購首度推出搶手周邊商品，一次擁有大中小三種尺寸的「蠟筆小新雙層壓縮旅行三件組」，採雙拉鍊壓縮設計、輕鬆收納好實用；2月14日起，凡於全台門市單筆消費滿800元，加價購599元（限量7400組，售完為止）。
2款「1200ml不鏽鋼手提吸管杯」，淡粉色是小新合體小白、夢幻寶寶藍色款是鱷魚阿山搭配星星小餅乾；2月26日起單筆消費滿800元，加價購699元（限量7400組，售完為止）。
藏壽司：全台15家門市送「小新零錢包」限店滿額贈！
以下指定店舖，2月14日起消費滿1200元並完成社群任務，即可獲得「皮革三角零錢包」，共有淡粉色、鵝黃色2款（隨機贈送，2款總共4500個，送完為止）。全台15家指定門市為：
「北部」松江南京、板橋遠科、桃園遠百、八德興豐路、林口三井Outlet店。
「中部」台中惠文路、台中大遠百、台中港三井Outlet、台中三井Lalaport店。
「南部」嘉義耐斯、台南FOCUS、漢神本館、高雄岡山、高雄五福光華、林園沿海路。
藏壽司：5間主題店限定佈置！打卡抽獎：蠟筆小新、小白絨毛抱枕
藏壽司全台限定5間門市打造成蠟筆小新特色聯名主題店，在店裡用餐置身蠟筆小新的世界。2月14日至3月26日，前往主題店用餐並完成社群指定任務，就有機會抽中限量好禮。
Facebook抽獎贈品為療癒感滿滿的「蠟筆小新絨毛抱枕」；Instagram則有機會抽中超人氣萌力「小白絨毛抱枕」。2款抱枕皆採用Q彈柔軟的絨毛觸感，摸起來蓬鬆又療癒，並採用可拆洗拉鍊設計兼具實用性。
全台藏壽司5間蠟筆小新主題店限定佈置：板橋遠科、桃園大興西、台北館前、台中惠文路及高雄五福光華。
《NOWNEWS今日新聞》記者提醒大家，現在台灣藏壽司已經推出全新改版菜單價格！7種新價格盤子共有30元、40元、50元、60元、80元、90元、100元可選，最便宜售價30元起、投盤5盤最低150元就可以抽蠟筆小新扭蛋；搭配手機點餐累積消費200元也可抽獎，推薦60元、80元、90元三種價格盤子雙倍中獎機率。
另外，爭鮮盲盒壽司雖然光速完售，不過MAGiC TOUCH消費滿滿800元「免費送馬年限量年紅包袋（2入）」（數量有限，送完為止）；爭鮮gogo購買「鮮來運轉好運到」系列，隨附「有go旺新年運勢貼紙」，財運、桃花、工作、健康運馬上開運。
資料來源：藏壽司、蠟筆小新、爭鮮
