▲金州勇士與前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的關係在交易後徹底決裂。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士與前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的關係在交易後徹底決裂。在截止日將庫明加送往亞特蘭大老鷹後，勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在記者會上的言論引發庫明加團隊強烈不滿。雙方經紀人與高層在社群媒體與媒體席上隔空交火，讓這樁交易充滿了火藥味。另外，鄧利維在記者會上被媒體問及關於「字母哥」交易案時罕見出現情緒，質疑記者曲解他的意思，讓現場十分尷尬。爭議始於小鄧利維在週六談論新加盟中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的健康狀況時，意有所指地對比了離隊球員。他表示：「對於波爾辛吉斯目前的狀況，我們感覺很好；相對地，我們送走了一位處於類似情況、卻難以留在場上的球員。」雖然未指名道姓，但這番話被視為針對因左膝挫傷缺陣多場的庫明加。對此，庫明加的經紀人特納（Aaron Turner）隨即在X平台上辛辣反擊：「Mike D這招真陰險。你是那種不用表現得很低俗，就能做出卑劣行徑的高手。」特納甚至附上鼓掌與嘲笑的表情符號，將雙方的矛盾攤在陽光下。除了與庫明加團隊的糾紛，小鄧利維在被問及追逐密爾瓦基公鹿巨星阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）失敗的細節時，也與現場記者產生激烈爭執。當記者詢問格林（Draymond Green）或巴特勒（Jimmy Butler）是否曾被納入「字母哥」的交易方案時，小鄧利維語氣強硬地駁斥：「你這是在把話塞進我嘴裡，這是個令人難以置信的假設。」他隨後連說了三次「不（No）」，明確拒絕討論任何涉及現有名單球員的交易細節，現場氣氛一度降至冰點。儘管小鄧利維極力否認曾考慮交易格林，但格林在自己的Podcast節目《The Draymond Green Show》中給出了不同的說法。格林坦言，關於阿德托昆博的討論確實讓他感到不安。「當球隊贏不了球時，任何事都有可能，」格林透露小鄧利維曾私下和他討論過假設性的框架，並承認如果要換來安戴托昆博，勢必得送出陣中一份大合約（指格林或巴特勒），「他並沒有排除這個可能性。」這段發言顯然與小鄧利維在公開場合試圖安撫人心的說法大相徑庭。這場在交易截止日後的口水戰，揭露了勇士王朝在轉型期的混亂與壓力。庫明加最終以2年4850萬美元的合約作為交易籌碼離開，而勇士在未能補進超級巨星的情況下，必須面對更衣室信任與外界質疑的雙重考驗。