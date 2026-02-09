我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克球迷迎來重大利好消息。根據ESPN名記謝姆斯·查拉尼亞（Shams Charania）週日的報導，陣中當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）在修復阿基里斯腱（Achilles）斷裂的康復進程中取得了關鍵突破，目前已開始與教練團進行受控的「5對5」對抗訓練。對此，運動醫學專家表示，塔圖姆在本賽季回歸球場的目標「完全現實」。舊金山加州大學（UCSF）骨科手術教授、運動醫學主任潘迪亞（Dr. Nirav Pandya）博士對此進度給予正面評價。他在社群媒體上指出，塔圖姆於去年5月中旬接受手術，目前正進入術後第9個月的關鍵期。「在術後9到12個月之間回歸是完全現實的目標，」潘迪亞博士寫道，「儘管阿基里斯腱在結構上已經癒合，但接下來的變數在於運動員在場上的實際表現——包括力量、敏捷性、爆發力以及最關鍵的『信心』。」雖然塔圖姆的進度比預期更具侵略性，但查拉尼亞強調仍有數個關卡需要克服，包過塔圖木目前僅限於與教練團對抗，下一步需參與正式的團隊訓練。 面對這種等級的重傷，球員回歸後是否能對傷處產生百分之百的信任是最大考驗。不過，塔圖姆已向身邊人士明確表示，他不希望以「縮水版」的身分回歸，他要求自己一旦復出就要接近巔峰狀態。此項更新發布之際，塞爾提克正感受到核心缺陣的壓力。週日綠衫軍以89-111不敵紐約尼克（New York Knicks），戰績來到34勝19敗，與尼克並列東區第二，落後領先者底特律活塞（Detroit Pistons）5場勝差。塞爾提克總管史蒂文斯（Brad Stevens）對此保持一貫的審慎態度：「最適合他回歸的時刻，是他感覺110%健康、獲得所有醫療人員核准且心理狀態完全準備好的時候。」雖然聯盟中曾有杜蘭特（Kevin Durant）花費約18個月才康復的案例，但塔圖姆目前已跨越4至6個月的再斷裂高風險期，且每一天的復健都在降低受傷風險。隨著季後賽臨近，塔圖姆是否能趕在3月回歸並進行為期一個月的調整，將成為塞爾提克能否衝擊冠軍的最後拼圖。