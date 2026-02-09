我是廣告 請繼續往下閱讀

波蒂斯（Bobby Portis ）：45.1%

莫瑞（Jamal Murray ）：43.2%

康· 克尼普爾（Kon Knueppel ）：42.8%

鮑威爾（Norman Powell ）：39.7%

馬克西（Tyrese Maxey ）：38.2%

米契爾（Donovan Mitchell ）：37.9%

布克（Devin Booker ）：30.7%

里拉德（Damian Lillard）：N/A

NBA官方正式公布2026年全明星三分球大賽的參賽陣容。本次名單集結了頂尖射手與大牌球星，包括布克（Devin Booker）、馬克西（Tyrese Maxey）、米契爾（Donovan Mitchell）、莫瑞（Jamal Murray）、波蒂斯（Bobby Portis）、鮑威爾（Norman Powell）以及新秀康‧克努佩爾（Kon Knueppel）。其中最受矚目的話題，莫過於至今一場例行賽都還沒打的里拉德（Damian Lillard）竟復出參賽。本屆賽事最大的震撼彈，是拓荒者明星後衛宣布重返明星賽舞台。值得關注的是，里拉德本賽季至今因傷勢影響，，數據統計上呈現「N/A」的空白狀態。這場三分球大賽將成為他本季首度在正式賽場亮相，球迷們都在期待，即便久未上陣，這位大賽型球員是否仍能維持「Dame Time」的精準度，挑戰平紀錄的第三座三分球大賽冠軍。根據數據媒體《StatMuse》統計參賽球員本季例行賽的三分球命中率，公鹿隊波蒂斯以超過四成五的命中率位居龍頭，展現驚人的高砲塔效率；而明星後衛布克則意外陷入低潮，命中率僅剛過三成。以下為參賽球員本季三分球命中率排行：2026 NBA全明星周將於台灣時間2月14日至16日隆重登場，精彩的三分球大賽則定於15日上午正式開打。面對里拉德強勢回歸與命中率榜首波蒂斯的強勢挑戰，究竟誰能捧起今年的冠軍獎盃？