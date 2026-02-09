我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西雅圖海鷹成功捧起隊史第2座溫斯-隆巴迪獎盃（Vince Lombardi Trophy），也算是報了2015年輸給愛國者隊的一箭之仇。（圖／取自NFL X）

隊伍 第1節 第2節 第3節 第4節 最終比分 西雅圖海鷹 0 9 3 17 29 新英格蘭愛國者 0 0 0 13 13

第60屆超級盃（Super Bowl LX）今（9）日於加州Levi's球場正式落幕。西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）靠著窒息式的防守，讓新英格蘭愛國者（New England Patriots）進攻組整場打得極其悶熱，最終海鷹靠著踢球手邁爾斯（Jason Myers）破紀錄的5次射門成功，上半場就持續保持領先，下半場也靠著達陣拉開比數，終場以29：13的比分大勝愛國者，成功捧起隊史第2座溫斯-隆巴迪獎盃（Vince Lombardi Trophy），也算是報了2015年輸給愛國者隊的一箭之仇。比賽前三節完全演變成防守組的天下。愛國者新秀四分衛梅伊（Drake Maye）在上半場吃盡苦頭，面對海鷹隊兇猛的進職衝擊（Pass Rush），他不僅被擒殺了3次，傳球路徑也完全被看死，半場進攻碼數僅有52碼。愛國者的進攻線（OL）在下半場依然無法擋住海鷹的強勢壓迫，導致梅伊在第三節末段發生掉球失誤，讓愛國者陷入絕望。末節分數被拉開的愛國者只能孤注一擲，作出高風險的進攻選擇，但海鷹烏切納·諾蘇（Uchenna Nwosu）終結了比賽！他完成了一記44碼的攔截達陣，為勝利蓋棺論定，讓海鷹隊將領先優勢擴大至29：7。這球最初被判為梅伊（Drake Maye）的掉球（Fumble），但在重播畫面顯示球並未落地後，改判為攔截（Interception）。雖然海鷹外接手史密斯·恩吉巴（Jaxon Smith-Njigba）被對手嚴防，但海鷹憑藉穩健的跑陣控制時間，並為踢球手邁爾斯穩健表現取得領先。邁爾斯今日腳感發燙，在第四節剩餘5分35秒時踢進本場個人第5記射門，正式打破超級盃史上單場最多射門得分的紀錄。中場秀由拉丁天王壞痞兔（Bad Bunny）擔綱，他穿著印有本名姓氏的「Ocasio 64」白色球衣登場，並與驚喜現身的女神卡卡（Lady Gaga）同台。即便場邊坐著對其造型頗有微詞的總統川普，壞痞兔仍堅持以全西班牙語演出，並向波多黎各文化致敬，獲得了壓倒性的好評。比賽重回下半場後，愛國者雖由梅伊連線霍林斯（Mack Hollins）完成35碼達陣，避免了被完封的恥辱，但海鷹隨即由達諾德（Sam Darnold）傳出16碼達陣回擊，定調了比賽勝負。海鷹總教練麥克唐納（Mike Macdonald）成功復刻了「轟軍團（Legion of Boom）」時期的鐵血防守。整場比賽海鷹隊在跑陣推進上表現優異，有效緩解了防守組的體能負擔。而愛國者隊雖然展現了韌性，但在OL完全失守的情況下，梅伊的傳球天賦難以施展，最終只能眼送海鷹慶祝勝利。