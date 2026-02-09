我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐暐翔（左）收到九把刀邀約演唱電影《功夫》主題曲，得知還能和前輩Bii畢書盡（右）合唱，他欣喜若狂。（圖／索尼音樂提供）

由九把刀耗時兩年、斥資3億台幣打造的奇幻動作鉅作《功夫》，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋演員，即將在2月13日上映。電影主題曲更找來實力派唱將 Bii畢書盡與徐暐翔，演唱由九把刀親自填詞的主題曲〈想要保護的〉。這首描繪男主角柯震東與朱軒洋深刻羈絆的歌曲，近期在試片會上首度曝光，Bii與徐暐翔層次分明的聲線交織，讓不少觀眾聽得熱淚盈眶，直呼：「想到劇中情節更感動，眼淚快掉下來！」繼神曲〈如果可以〉後，九把刀與「神曲製造機」JerryC再度攜手，打造這首非典型的英雄之歌。九把刀透露，最初並未設定為雙主唱，但當聽見兩人聲音交會時，驚喜發現其中流動著難以言喻的附和感，情緒比想像中更飽滿動人。製作人JerryC巧妙安排風格迥異的兩把男聲，以「無需對抗、卻彼此支撐」的方式，構築出片中師兄弟間深沉複雜的情感牽絆。身為九把刀書迷的徐暐翔，回憶接到邀約當下形容是興奮、幸福又受寵若驚。得知能與欣賞的前輩Bii合作，他坦言好幾天都在睡夢中驚醒，反覆確認手機對話「是真的嗎？」，深怕自己是在做夢。對於演唱，他以書迷視角重返小說場景，細膩調整每個呼吸與語氣。Bii畢書盡則以內斂方式詮釋，強調「克制裡的溫度」反而更有力量，用歌聲唱出角色說不出口的情緒。兩位唱將初次合作默契十足，互相欣賞。Bii 大讚徐暐翔聲音溫柔又堅韌，自然流露情感。徐暐翔則被Bii嗓音中「點到為止的脆弱」深深打動，直呼被戳中心裡。私下互動更是暖心，徐暐翔透露，錄音結束各自搭車時，Bii竟特地轉頭回來揮手道別許久，眼神真誠，讓徐暐翔忍不住讚嘆：「身為實力派偶像私底下還這麼親切，真的太完美了！」