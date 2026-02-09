由九把刀耗時兩年、斥資3億台幣打造的奇幻動作鉅作《功夫》，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋演員，即將在2月13日上映。電影主題曲更找來實力派唱將 Bii畢書盡與徐暐翔，演唱由九把刀親自填詞的主題曲〈想要保護的〉。這首描繪男主角柯震東與朱軒洋深刻羈絆的歌曲，近期在試片會上首度曝光，Bii與徐暐翔層次分明的聲線交織，讓不少觀眾聽得熱淚盈眶，直呼：「想到劇中情節更感動，眼淚快掉下來！」
繼〈如果可以〉後再造神曲 九把刀驚喜雙男聲化學反應
繼神曲〈如果可以〉後，九把刀與「神曲製造機」JerryC再度攜手，打造這首非典型的英雄之歌。九把刀透露，最初並未設定為雙主唱，但當聽見兩人聲音交會時，驚喜發現其中流動著難以言喻的附和感，情緒比想像中更飽滿動人。製作人JerryC巧妙安排風格迥異的兩把男聲，以「無需對抗、卻彼此支撐」的方式，構築出片中師兄弟間深沉複雜的情感牽絆。
收到九把刀邀請！徐暐翔半夜驚醒確認是真的
身為九把刀書迷的徐暐翔，回憶接到邀約當下形容是興奮、幸福又受寵若驚。得知能與欣賞的前輩Bii合作，他坦言好幾天都在睡夢中驚醒，反覆確認手機對話「是真的嗎？」，深怕自己是在做夢。對於演唱，他以書迷視角重返小說場景，細膩調整每個呼吸與語氣。Bii畢書盡則以內斂方式詮釋，強調「克制裡的溫度」反而更有力量，用歌聲唱出角色說不出口的情緒。
私下互動超暖！Bii一舉動讓徐暐翔讚嘆：太完美
兩位唱將初次合作默契十足，互相欣賞。Bii 大讚徐暐翔聲音溫柔又堅韌，自然流露情感。徐暐翔則被Bii嗓音中「點到為止的脆弱」深深打動，直呼被戳中心裡。私下互動更是暖心，徐暐翔透露，錄音結束各自搭車時，Bii竟特地轉頭回來揮手道別許久，眼神真誠，讓徐暐翔忍不住讚嘆：「身為實力派偶像私底下還這麼親切，真的太完美了！」
〈想要保護的〉
演唱：Bii畢書盡、徐暐翔
詞：九把刀
曲＆製作人＆編曲：JerryC
別再說抱歉 早就約定好了吧
怎麼裝作忘了呀 你隨性的許願
還是在敷衍 誰的成全都不配
別躲開我的危險 不應該你的狼狽
默默結束這一切 你狡詐的句點
我後知後覺 再一次 再一次後悔
你說你忘了 你說你輸了
沒說的秘密都說了 就像那些年裡我偷走的
想要保護的 忘掉所有期待 忘掉所有遺憾
擁抱好不好 擁抱你說的想逃
不再委屈的假笑 你卻說還好 無所謂
反正都是我的自以為
忘掉所有期待 忘掉所有遺憾
對白不重要 結局你還在就好
你笑了 那天我們有多麼快樂
不再錯過了 受傷了哭了痛了
別躲開我的危險 不應該你的狼狽
默默結束這一切 (這一切) 你狡詐的句點
我後知後覺 (後知後覺) 再一次 再一次後悔
你說你忘了 你說你輸了 沒說的秘密都說了
就像那些年裡我偷走的 想要保護的
忘掉所有期待 忘掉所有遺憾
擁抱好不好 擁抱你說的想逃
不再委屈的假笑 你卻說還好
無所謂 (無所謂) 反正都是我的自以為
忘掉所有期待 忘掉所有遺憾
對白不重要 結局你還在就好
你笑了 那天我們有多麼快樂
不再錯過了 受傷了哭了痛了
我和你早就約定好 (約定好)
不再假裝這世界多完美 終於被發現 只想流浪到你身邊
