NBA／阿德巴約震撼「隔扣」自家新秀！賽後發文搞笑尋圖：誰有照片？邁阿密熱火隊今日作客華盛頓巫師，終場以132：101輕鬆帶走勝利。然而，比起31分的大勝，賽後社群平台討論度最高的卻是明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在比賽中意外上演的「友軍隔扣」。他在一次進攻中不慎在自家隊友韋爾（Kel'el Ware）頭上完成一記震撼扣籃，笑翻全場。有趣的一幕發生在比賽第二節，當時熱火隊進攻未果，阿德巴約與韋爾兩位禁區大將同時躍起爭奪進攻籃板。沒想到阿德巴約跳得更高且氣勢更足，直接在空中接到球後，順勢隔著韋爾將球猛力塞進籃框。這記原本應該是獻給對手的「海報等級灌籃」，陰錯陽差地讓隊友韋爾成了悲情背景。阿德巴約賽後心情大好，不僅在場邊受訪時與韋爾打鬧，隨後更在社群平台X上轉發這段灌籃影片，並搞笑寫道：「有誰拍到照片嗎？我要把它貼在他的置物櫃裡，哈哈哈！」這則貼文瞬間引來數萬網友按讚，紛紛留言笑稱：「這絕對是史上最慘的友軍火力和傷害」、「熱火文化：連隊友的籃板都要搶，還要順便隔扣他」、「韋爾：當時我害怕極了」。雖然發生了有趣的意外，但熱火今日的雙塔表現極其出色。阿德巴約繳出22 分、8籃板、5抄截的全面數據，而被扣的受害者韋爾替補出賽19分鐘也高效率攻下19分並抓下14籃板，兩人合力統治了禁區，帶領熱火在客場輕鬆取勝。